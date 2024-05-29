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Страховщики выплатили более 21 млн рублей пострадавшим при теракте в
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  • Галабаева Елена Сергеевна
  • Опубликована сегодня в 13:33

Страховщики выплатили более 21 млн рублей пострадавшим при теракте в "Крокусе"

Свыше 21 миллиона рублей получили пострадавшие в ходе теракта в "Крокусе Сити Холле" от страховых компаний.

РИА Новости пишет, что эта сумма включает в себя страховые выплаты родственникам погибших и выплаты банкам по ипотечным кредитам.

Напомним, что 22 марта произошел страшный теракт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном городе Красногорске. Боевики стали стрелять в упор по людям из автоматов и подожгли зрительный зал. В теракте погибли 145 человек.

Фото: .flickr.com/Sergey Rodovnichenko (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license).

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