Правительство России одобрило новый закон, запрещающий небезопасное вождение на дорогах. О новом проекте пишет РИА Новости.

Новый законопроект будет предусматривать административную ответственность в случае небезопасного вождения на дороге. За нарушение новых правил водитель будет обязан выплатить от 3 тысяч до 5 тысяч. Отобрать водительские права на срок в несколько месяцев могут при условии повторного несоблюдения правил дорожного движения.

Информационное агентство пишет, что самая большая проблема на дорогах, по мнению законотворцев, — неуважение к коллегам-автомобилистам и опасная езда на своём средстве передвижения. Под понятием опасное вождение подразумевается несоблюдение при перестроении правила уступить полосу, при перестроении при активном движении, когда все дороги заполнены. Помимо этого, ещё имеется в виду нарушение правил осторожной дистанции, бокового интервала, резвое торможение, блокирование обгона и так далее.

Создатели законопроекта заявили, что для официального признания нарушения автомобилистом необходимо фото или видео, подтверждающие и фиксирующие случай обгона, опасной дистанции и многое другое.

Ранее директор Департамента защиты прав потребителей Роскачества Игорь Поздняков рассказал российскому информационному агентству "Прайм" о введении нового законопроекта. По его словам, все граждане Российской Федерации, которые незаконно присваивают себе место на парковке, должны быть наказаны. Он объяснил, что в каждом дворе жилых домов есть водители, которые заняли определённое место для своей машины, а остальные паркуются, где будет свободно.

Фото: Joe MiGo (Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication)