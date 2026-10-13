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Отражение высоток в луже
Отражение высоток в луже
© unsplash.com by Claudio Schwarz is licensed under Free to use under the Unsplash License
Главная / Авто и мото
Иван Рогов Опубликована сегодня в 11:39

Лужа без штрафа, но с последствиями: испорченная вещь может резко изменить дело для водителя

После ливня у обочины нередко остаётся такая лужа, что колёса режут воду, как нож масло, а на тротуаре в этот момент кто-то спокойно ждёт зелёный свет. И вот уже чистая куртка за секунду становится пятнистой, в руках мокнет пакет, а телефон в кармане получает совсем не тот душ, на который рассчитывал владелец. В таких историях водители обычно думают, что максимум отделаются недовольным взглядом. Но если вода испортила вещь, разговор может выйти уже не бытовым, а юридическим.

"Отдельного штрафа именно за то, что машина окатила человека водой, у нас нет. Но отсутствие специальной статьи КоАП не означает, что причинённый автомобилем материальный ущерб никто не обязан возмещать"

автоюрист Сергей Герасимов

Когда наступает ответственность

Само по себе обрызгивание пешехода не образует отдельного состава по КоАП. В кодексе нет статьи с формулировкой про лужу и брызги, поэтому автоматического штрафа за такой эпизод не предусмотрено. Но это не снимает с водителя обязанности выбирать скорость с учётом дороги, погоды и обстановки, как того требует пункт 10.1 ПДД.

Если человек просто промок и после высыхания вещь не пострадала, доказанного вреда может не быть вообще. Другая история начинается тогда, когда одежда уходит в химчистку, а телефон, сумка или ноутбук после контакта с грязной водой уже не работают как прежде. Тут уже смотрят не на настроение сторон, а на ущерб и связь с конкретной машиной.

Именно по этой причине водитель не может успокаивать себя одной мыслью: "штрафа за лужу нет, значит, всё чисто". Закон оценивает не только сам проезд, но и результат. Если он выражается в испорченной вещи, вопрос сразу становится заметно серьёзнее.

Почему это может считаться ДТП

В правилах дорожного движения дорожно-транспортным происшествием называют событие с участием транспортного средства, при котором повреждены транспортные средства, грузы, сооружения либо причинён иной материальный ущерб, а также есть погибшие или раненые. Из-за этого обычный проезд через лужу в ряде случаев может выйти за рамки бытового инцидента. Если движущийся автомобиль окатил человека и при этом повредил его имущество, ситуация уже может подпадать под признаки ДТП.

А вот дальше включается пункт 2.5 ПДД. Он требует немедленно остановиться и выполнить обязанности водителя при ДТП. Если человек понимал, что происшествие произошло, но уехал, тогда уже может обсуждаться часть 2 статьи 12.27 КоАП РФ.

Наказание там жёсткое: лишение права управления на срок от одного года до полутора лет либо административный арест до 15 суток. Но это не значит, что любой, кто не заметил брызги из-под колёс, автоматически попадёт под такую статью. В суде смотрят, осознавал ли водитель сам факт происшествия и был ли он его участником.

Какие доказательства нужны

Пешеходу, который считает, что его вещи испорчены, придётся подтверждать не эмоции, а факты. Полезно сразу зафиксировать номер машины, место, время и состояние одежды или техники сразу после случившегося. Если рядом есть камеры или очевидцы, это тоже может сыграть решающую роль.

Размер вреда тоже нужно показать документами. Для одежды это может быть чек за химчистку или заключение о том, что вещь уже не восстановить, а для электроники — акт сервисного центра и бумаги со стоимостью ремонта. Без этого разговор о компенсации часто остаётся просто разговором.

Здесь помогает обычная аккуратность в фиксации деталей. Чем быстрее собраны подтверждения, тем меньше шансов, что история распадётся на "я промок" и "я ничего не видел". Для спора это, как правило, решающий момент.

Что с ОСАГО и возмещением

Автомобиль в гражданском праве относится к источникам повышенной опасности. По статье 1079 ГК РФ владелец такого источника в общем случае обязан возместить вред, если не докажет предусмотренные законом основания для освобождения от ответственности. То есть сам факт того, что водитель не хотел никого обливать, ещё не закрывает вопрос о возмещении.

Обязательное страхование гражданской ответственности водителя покрывает вред жизни, здоровью и имуществу третьих лиц при использовании автомобиля. Поэтому имущественный ущерб пешехода может относиться к сфере ОСАГО. Но это не означает, что страховщик оплатит любое мокрое пальто без разбирательства: сначала нужно установить саму причину ущерба и его размер.

Компенсация морального вреда в покрытие ОСАГО не входит. А если водитель сделал это намеренно, оценка будет зависеть уже от последствий и обстоятельств, а не от одного раздражённого жеста за рулём. Без набора признаков сразу в лоб навешивать на такую ситуацию хулиганство или умышленное повреждение имущества нельзя.

"Поэтому пешеходу не обязательно доказывать, что водитель специально целился в лужу, чтобы испортить его имущество. Гораздо важнее установить сам ущерб, его размер и связь повреждения с конкретным автомобилем. Но есть ещё один нюанс, который способен сделать обычную историю с лужей значительно серьёзнее"

автоюрист Андрей Чернов

Ответы на популярные вопросы

Есть ли отдельный штраф за то, что машина окатила пешехода водой?
Нет, отдельной статьи КоАП с таким составом нет. Но если из-за проезда через лужу повреждено имущество, вопрос уже переходит в плоскость возмещения вреда.

Если одежда просто намокла, можно требовать компенсацию?
Можно, но только если удастся доказать реальный ущерб. Если после высыхания вещь не испорчена и расходов не было, оснований для взыскания может не оказаться.

Что делать водителю, если он понял, что задел человека водой?
Лучше остановиться и разобраться на месте. Если это было ДТП, у водителя возникают обязанности по ПДД, а уезд может повлечь серьёзные последствия.

Можно ли получить выплату по ОСАГО?
Теоретически да, если установлен вред имуществу и связь с конкретным автомобилем. Но моральный вред по ОСАГО не возмещается.

Проверено экспертом: автоюрист Сергей Герасимов

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Автор Иван Рогов
Иван Рогов — автоэксперт, инженер (МГТУ ГА) с 15-летним стажем. Специалист по безопасности и тех-аудиту. Провел 500+ тест-драйвов и глубоких обзоров.
Редактор Кирилл Раевский
Выпускающий редактор NewsInfo.Ru. Закончил НИУ ВШЭ. Специалист по фактчекингу и цифровому контенту

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