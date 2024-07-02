Делегация немецких министров во главе с канцлером Олафом Шольцем готовится к визиту в Варшаву в рамках польско-немецких правительственных консультаций. Это первая встреча такого формата с 2018 года, и многие рассматривают ее как возможность для улучшения отношений между двумя странами.

Накануне визита немецкие СМИ акцентируют внимание на готовности Шольца предложить компенсации нуждающимся польским жертвам нацистских преступлений. Однако эта инициатива может вызвать неоднозначную реакцию в польском обществе, учитывая предыдущие требования Польши о гораздо более значительных репарациях.

Основной темой консультаций, вероятно, станет сотрудничество в сфере безопасности, направленное на укрепление восточных границ Польши. Однако здесь существуют разногласия между сторонами.

Новое польское правительство под руководством Дональда Туска делает ставку на украинский конфликт и поддерживает идею перевода европейской экономики на военные рельсы. Польша и страны Балтии предложили создать "непреодолимый барьер" на восточной границе ЕС, запросив значительное финансирование.

Однако Берлин имеет свою повестку. Германия и Нидерланды выступили против увеличения общих оборонных расходов ЕС. Это вызвало недовольство Туска, который не понимает, почему Польша тратит почти 4% ВВП на оборону, в то время как другие страны не готовы к совместным расходам.

Эксперты отмечают, что последние события в Европе усиливают позиции сторонников мирного урегулирования украинского конфликта. Возможно, Берлин попытается убедить Варшаву в необходимости смягчения конфронтации с Москвой.

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