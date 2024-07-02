Австралийские пресноводные креветки Macrobrachium australiense оказались особенно уязвимы к пеплу от лесных пожаров, в отличие от раков Cherax destructor, которые могут выдержать большие его количества.

Исследование канадских экологов выявило, что даже небольшие количества пепла могут быть смертельными для креветок, в то время как раки выживают при значительно более высоких концентрациях. Эти результаты подчеркивают необходимость учитывать влияние пепла на разные виды водных организмов при разработке мер по защите окружающей среды от последствий лесных пожаров, сообщает ТАСС.

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