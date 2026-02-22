Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Артём Соколов Опубликована сегодня в 17:41

Один противень и духовка — ресторанная паста с креветками без суеты на кухне

Иногда идеальный ужин — это блюдо, которое готовится на одном противне и при этом не уступает ресторанному. Креольские специи, сочные креветки и сладость запечённых томатов создают яркое сочетание без лишних шагов. Такой формат особенно удобен для будних дней, когда важно сэкономить время. Об этом сообщает Southern Living.

Соус из запечённых томатов

Основой блюда становятся три пинты томатов черри. Их смешивают с тонко нарезанным чесноком, солью, щепоткой сахара и измельчённым красным перцем, затем добавляют оливковое масло. Противень отправляют в духовку, разогретую до 175 °C, примерно на 30-35 минут.

За это время томаты лопаются и карамелизуются, образуя сладковатый и слегка дымный соус. Сахар усиливает естественную сладость, а чеснок и перец добавляют глубину вкуса. Такой способ запекания позволяет получить насыщенную основу без отдельного приготовления соуса на плите.

Креветки с креольским характером

Пока томаты находятся в духовке, готовят креветки. Очищенные и обсушенные крупные креветки смешивают с креольской приправой, паприкой и небольшим количеством масла. Смесь специй придаёт характерную южную остроту и аромат.

После запекания томатов температуру духовки повышают до режима гриля. Томаты сдвигают на одну сторону противня, а креветки раскладывают в один слой на другую. Под грилем они готовятся всего 3-5 минут, оставаясь сочными и нежными. Важно не передержать их, чтобы сохранить текстуру.

Финальное соединение с пастой

Для рецепта используется предварительно приготовленная паста пенне — три упаковки по 7 унций. Её разогревают согласно инструкции, затем добавляют прямо на противень к томатам и креветкам вместе с нарезанной петрушкой. При перемешивании томаты выделяют соки, образуя полноценный соус, который равномерно покрывает пасту.

При желании на финальном этапе можно добавить немного жирных сливок для более кремовой текстуры. Готовое блюдо украшают свежей петрушкой и подают сразу.

Автор Артём Соколов
Артём Соколов — бренд-шеф и технолог (РГУТИС). Эксперт по ресторанному консалтингу, итальянской кухне и концепции Slow Food. Опыт в индустрии — 13+ лет.
Редактор Алина Курнявцева
Редактор NewsInfo.Ru филолог. Эксперт по фотожурналистике, культурному наследию и урбанистике. Лауреат конкурса "МЕДИА NEXT"

