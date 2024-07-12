В Брисбене арестованы муж и жена с гражданством России и Австралии, их подозревают в шпионаже, передаёттелеканал ABC News со ссылкой на предствителя Федеральной полиции.

Комиссар рассказал, что пара была задержана утром 11 июля. По его словам, 40-летняя женщина работала техником по информационным системам в вооружённых структурах и имела доступ к секретной информации. Находясь в РФ, она якобы попросила своего 62-летнего мужа войти в её рабочий аккаунт из Брисбена и отправить ей данные.

Известно, что женщина получила гражданство Австралии в 2016 году, а её супруг - в 2020 году.

Фото: commons.wikimedia.org/Kgbo (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International).