Сергей Шойгу прибыл В Казахстан для участия в заседании комитета секретарей советов безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), — сообщают в пресс-службе аппарата Совбеза РФ.

"В Алма-Ате (Сергей) Шойгу примет участие в заседании комитета секретарей советов безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), а также проведет ряд двусторонних переговоров", — сообщили в пресс-службе.

В ОДКБ входят такие страны, как Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан.

В последний раз министры встречались 31 мая в Алма-Ате. Там они возложили венки к Вечному огню в парке имени 28 гвардейцев-панфиловцев и почтили минутой молчания память погибших в Великой Отечественной войне. Встреча предшествовала заседанию Совета министров обороны ОДКБ.

Фото: Администрация президента Российской Федерации/ Шойгу