Душ, от которого можно заболеть: как лейка превращается в рассадник бактерий

Загрязнённая душевая лейка может стать источником бактерий, если её не чистить регулярно. Учёные из Университета Колорадо в Боулдере выяснили, что в насадках для душа могут скапливаться опасные микроорганизмы, включая Mycobacterium avium — возбудителя лёгочных заболеваний. При этом металлические лейки, как ни странно, загрязняются чаще пластиковых.

Почему важно чистить душевую лейку

Помимо гигиены, регулярная чистка влияет и на комфорт. Отложения солей и грязи в отверстиях лейки снижают напор воды и делают струю неровной. По словам эксперта по уборке и ведущей канала Clean My Space Мелиссы Мейкер, игнорировать уход за душем нельзя:

"Это действительно проблема, и лучший способ её избежать — просто регулярно чистить лейку", — сказала эксперт Мелисса Мейкер.

С ней согласен директор по маркетингу Water Pik Крэйг Фицджеральд, отмечая, что профилактическая чистка продлевает срок службы устройства и улучшает качество воды.

Как часто нужно чистить

Единой нормы нет — частота зависит от жёсткости воды и того, как часто вы пользуетесь душем. В среднем лейку стоит очищать раз в месяц. Если в воде много минералов, делать это нужно чаще. Проверить жёсткость можно у водоканала или с помощью домашнего теста.

Что понадобится для чистки

• белый уксус;

• чистящее средство для ванной (например, Bar Keepers Friend);

• старая зубная щётка;

• мягкая тряпка;

• гаечный ключ и кусочек ткани для защиты металла;

• пинцет или плоскогубцы;

• сантехническая лента.

Пошаговая инструкция

Шаг 1. Замочите лейку в уксусе

Налейте в пакет белый уксус и закрепите его на лейке резинкой так, чтобы насадка полностью погрузилась. Для никелированных, латунных и позолоченных поверхностей достаточно 30 минут, а для других можно оставить на ночь. Затем отполируйте поверхность средством против известкового налёта.

Шаг 2. Почистите зубной щёткой

Снимите пакет и аккуратно пройдитесь мягкой щёткой по отверстиям, удаляя остатки загрязнений. Используйте только щётку с мягкой щетиной, чтобы не поцарапать металл.

Шаг 3. Снимите и промойте лейку

Если вода всё ещё идёт неровно, снимите лейку. Ослабьте гайку ключом, подложив ткань под инструмент. Промойте лейку под краном, параллельно очищая её уксусом и щёткой.

Шаг 4. Дополнительная чистка пластиковых леек

У пластиковых насадок часто есть резиновые ниппели, в которых скапливается известковый налёт. Потрите их пальцами и снова замочите лейку в уксусе на ночь. Это поможет полностью убрать остатки отложений.

Шаг 5. Очистите фильтр

На месте соединения лейки с трубой обычно стоит сетчатый фильтр.

"Снимите его пинцетом, промойте под струёй воды и удалите налёт", — пояснил директор по маркетингу Water Pik Крэйг Фицджеральд.

После этого фильтр можно вернуть на место.

Шаг 6. Установите лейку обратно

Закрутите резьбу, уплотнив соединение сантехнической лентой. Это предотвратит утечки при следующем включении душа.

Важно: не используйте хлорсодержащие средства

Отбеливатель и другие препараты на основе хлора способны повредить металлическое покрытие и не уничтожают бактерии рода Mycobacterium, которые устойчивы к обычной водопроводной хлорке.

Как сохранить чистоту надолго

Между основными чистками можно проводить лёгкую профилактику: держите под рукой пульверизатор с уксусом и после душа слегка опрыскивайте лейку. Так вы предотвратите образование налёта и развитие микробов.

Если лейка неприятно пахнет

Запах может исходить не от самой лейки, а от труб. Снимите насадку и осмотрите водопровод. Налёт, ржавчина или скопления грязи в трубе — частая причина неприятного запаха. Промойте трубу горячей водой. Если доступ ограничен, например, в стандартных душевых с закрытой разводкой, вызовите сантехника.

Сравнение: металл или пластик

Материал Преимущества Недостатки Металл Долговечность, эстетичный вид Быстрее накапливает бактерии и налёт Пластик Легче чистить, меньше бактериальный риск Менее устойчив к повреждениям

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: чистка жёсткой щёткой.

Последствие: царапины и потускнение покрытия.

Альтернатива: использовать мягкую зубную щётку. Ошибка: использование отбеливателя.

Последствие: повреждение металла, коррозия.

Альтернатива: белый уксус или специальные средства от накипи. Ошибка: редкая чистка.

Последствие: закупоренные отверстия и снижение напора воды.

Альтернатива: ежемесячная профилактика и уксусный спрей.

А что если лейка старая?

Если после нескольких чисток вода всё ещё идёт плохо, вероятно, налёт проник глубоко в каналы. В этом случае проще заменить лейку — современные модели часто оснащены антикальциевыми вставками и системой самоочистки.

Плюсы и минусы регулярной чистки

Плюсы Минусы Здоровье и безопасность Требует времени Ровный напор воды Нужны расходные материалы Продление срока службы лейки Возможен запах уксуса при чистке

FAQ

Как выбрать безопасное чистящее средство?

Выбирайте продукты без хлора и аммиака. Подойдут уксус, лимонная кислота или профессиональные средства против накипи.

Сколько стоит чистка у специалиста?

Сервис по очистке душевых насадок стоит от 1000 рублей, но процедура проста и легко выполняется самостоятельно.

Что лучше: уксус или лимонная кислота?

Оба варианта эффективны, но уксус безопаснее для металлических поверхностей.

Мифы и правда

Миф: отбеливатель убивает все бактерии.

Правда: микобактерии устойчивы к хлору, поэтому отбеливатель бесполезен и вреден для покрытия.

Миф: если вода чистая, лейку можно не мыть.

Правда: даже при фильтрации со временем образуется налёт, создающий питательную среду для микробов.

Миф: пластиковые лейки ломаются быстрее.

Правда: современные пластики устойчивы к перепадам температуры и служат не меньше металлических.

3 интересных факта

• В одной неочищенной лейке может находиться до миллиона бактерий на квадратный сантиметр.

• Тёплая и влажная среда душа — идеальное место для размножения микробов.

• Простая уксусная обработка убивает до 99% бытовых бактерий.