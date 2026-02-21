Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
© freepik.com by nikitabuida is licensed under Public domain
Татьяна Костина Опубликована сегодня в 18:03

После каждого душа на подкладке остаётся влага — и со временем это оборачивается проблемой

Подкладка шторки для душа кажется мелочью, о которой легко забыть. Она висит за занавеской, намокает каждый день и почти не бросается в глаза. Но именно там со временем формируется среда, способная повлиять и на внешний вид ванной, и на самочувствие домочадцев.

Почему влага превращается в проблему

Ванная комната — одно из самых влажных помещений в доме. После каждого душа на подкладке остаются капли воды, остатки шампуня и мыльный налёт. Если эту поверхность не очищать, слой загрязнений постепенно уплотняется и становится питательной средой для плесени и грибка.

Такие микроорганизмы активно развиваются в тёплой и влажной среде. Со временем на материале появляются тёмные пятна, а в воздух могут попадать споры. Для людей, склонных к аллергии или астме, это особенно чувствительно: возможны раздражение дыхательных путей, кашель и усиление симптомов хронических заболеваний.

Кроме здоровья страдает и эстетика. Потемневшая, покрытая налётом подкладка визуально делает ванную неухоженной, даже если остальная сантехника чистая.

Как часто и чем очищать подкладку

Чтобы не доводить ситуацию до появления стойкой плесени, специалисты рекомендуют проводить очистку не реже одного раза в месяц. Способ зависит от материала.

  1. Виниловые и пластиковые подкладки можно обрабатывать раствором уксуса и воды. Смесь распыляют на поверхность, дают ей подействовать несколько минут и затем протирают мягкой губкой.
  2. Тканевые варианты чаще всего допускают машинную стирку с мягким моющим средством. Перед этим стоит проверить рекомендации производителя на ярлыке.
  3. После душа полезно расправлять шторку полностью, чтобы она быстрее высыхала и не образовывала складок, где застаивается влага.

Регулярность здесь важнее силы средств. Постоянная лёгкая уборка помогает избежать сложной борьбы с въевшимися пятнами.

Когда подкладку лучше заменить

Даже при хорошем уходе материал не служит бесконечно. Поводом для замены становятся устойчивые тёмные пятна, которые не удаляются после чистки, выраженный неприятный запах или повреждения — разрывы и отверстия.

В таких случаях новая подкладка — не только вопрос внешнего вида, но и гигиены. Стоит обратить внимание на модели с пометкой о защите от плесени: специальные покрытия замедляют рост микроорганизмов и упрощают уход.

Автор Татьяна Костина
Татьяна Костина — эксперт по клинингу с 12-летним стажем. Специалист по эко-технологиям уборки и организации быта. Опыт управления в сервис-индустрии.
Редактор Алина Курнявцева
Редактор NewsInfo.Ru филолог. Эксперт по фотожурналистике, культурному наследию и урбанистике. Лауреат конкурса "МЕДИА NEXT"

