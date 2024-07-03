Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 04.07.2024 : 87,9506
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 04.07.2024 : 94,5829
Полицейские задержали мужчину, пытавшегося увести ребенка в Люблино
  1. Главная
  2. Общество

Полицейские задержали мужчину, пытавшегося увести ребенка в Люблино

SHOT сообщает о задержании подозрительного мужчины, пытавшегося увести ребенка из московского двора.

Находясь на допросе, он заявил, что был в состоянии алкогольного опьянения, а мальчик сам подошел к нему и попросил пойти в магазин "за вкусняшками". Кроме этого заявляет, что ничего плохого ребенку не думал сделать.

Ранее 28-летний Амирхан был судим за грабеж.

Спасителем ребенка оказался курьер Алекс Мелентьев, увидевший странного мужчину с ребенком.

Фото: www.flickr.com/ Commander, U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. 6th Fleet (it is in the public domain)

Мир

Америка питает украинский терроризм

Америка питает украинский терроризм

Заявление посла Российской Федерации в Соединенных Штатах, Анатолия Антонова, показывает, что США поддерживают действия поддерживают террористов, потакая желаниям Украины наносить удары по России.

Читать полностью
Токаев оценил вклад Путина в развитие ШОС

Токаев оценил вклад Путина в развитие ШОС

Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев выразил признательность президенту Российской Федерации Владимиру Путину за вклад в развитие Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Читать полностью

Общество

Health News: солнцезащитный крем не

Health News: солнцезащитный крем не "помешает" получать витамин D

Солнцезащитный крем не мешает естественной выработке витамина D под солнцем. Применение этого средства гарантирует защиту как от ожогов солнца, так и от пагубного эффекта ультрафиолета. Об этом информировал Health News сотрудник некоммерческой компании Henry Ford Health, а также дерматолог из США Генри Лим.

Читать полностью
Врач Кобяков объяснил рост заболеваемости онкологией инновациями в медицине

Врач Кобяков объяснил рост заболеваемости онкологией инновациями в медицине

За последнее время число россиян с онкологическими заболеваниями увеличилось, однако происходит это из-за усовершенствования работы онкологической службы. О том, как обстоят дела в стране в этой области медицины, сообщил NewsInfo.Ru заместитель главного врача по онкологии в НИИ нейрохирургии имени академика Н.Н. Бурденко РАМН Григорий Кобяков.

Читать полностью

Новости