SHOT сообщает о задержании подозрительного мужчины, пытавшегося увести ребенка из московского двора.
Находясь на допросе, он заявил, что был в состоянии алкогольного опьянения, а мальчик сам подошел к нему и попросил пойти в магазин "за вкусняшками". Кроме этого заявляет, что ничего плохого ребенку не думал сделать.
Ранее 28-летний Амирхан был судим за грабеж.
Спасителем ребенка оказался курьер Алекс Мелентьев, увидевший странного мужчину с ребенком.
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Америка питает украинский терроризм
Заявление посла Российской Федерации в Соединенных Штатах, Анатолия Антонова, показывает, что США поддерживают действия поддерживают террористов, потакая желаниям Украины наносить удары по России.
Токаев оценил вклад Путина в развитие ШОС
Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев выразил признательность президенту Российской Федерации Владимиру Путину за вклад в развитие Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
Health News: солнцезащитный крем не "помешает" получать витамин D
Солнцезащитный крем не мешает естественной выработке витамина D под солнцем. Применение этого средства гарантирует защиту как от ожогов солнца, так и от пагубного эффекта ультрафиолета. Об этом информировал Health News сотрудник некоммерческой компании Henry Ford Health, а также дерматолог из США Генри Лим.
Врач Кобяков объяснил рост заболеваемости онкологией инновациями в медицине
За последнее время число россиян с онкологическими заболеваниями увеличилось, однако происходит это из-за усовершенствования работы онкологической службы. О том, как обстоят дела в стране в этой области медицины, сообщил NewsInfo.Ru заместитель главного врача по онкологии в НИИ нейрохирургии имени академика Н.Н. Бурденко РАМН Григорий Кобяков.