SHOT сообщает о задержании подозрительного мужчины, пытавшегося увести ребенка из московского двора.

Находясь на допросе, он заявил, что был в состоянии алкогольного опьянения, а мальчик сам подошел к нему и попросил пойти в магазин "за вкусняшками". Кроме этого заявляет, что ничего плохого ребенку не думал сделать.

Ранее 28-летний Амирхан был судим за грабеж.

Спасителем ребенка оказался курьер Алекс Мелентьев, увидевший странного мужчину с ребенком.

