Президент России Владимир Путин заявил, что присоединение Белоруссии к ШОС представляет собой полный вступление организации на европейскую сцену.



Он отметил, что Беларусь, не имеющая таких масштабов, территории, экономики и населения, как КНР или Индия, является важным звеном в рамках Шанхайской Организации Сотрудничества, поскольку страна уже находится в Восточной Европе.



Согласно словам Путина, это означает, что ШОС формально расширяет свое влияние на европейский континент.

Фото: kremlin. ru/The Presidential Press and Information Office (Creative Commons Attribution 4.0 International license)