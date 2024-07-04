Президент России Владимир Путин заявил, что присоединение Белоруссии к ШОС представляет собой полный вступление организации на европейскую сцену.
Он отметил, что Беларусь, не имеющая таких масштабов, территории, экономики и населения, как КНР или Индия, является важным звеном в рамках Шанхайской Организации Сотрудничества, поскольку страна уже находится в Восточной Европе.
Согласно словам Путина, это означает, что ШОС формально расширяет свое влияние на европейский континент.
Фото: kremlin. ru/The Presidential Press and Information Office (Creative Commons Attribution 4.0 International license)
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