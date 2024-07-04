Инициация первого собрания в рамках "ШОС плюс" окажет благоприятное воздействие на усиление дружественных связей между странами-участницами, выразил мнение президент России Владимир Путин.



Путин убежден, что текущая встреча будет иметь значимые последствия и способствует укреплению дружеских связей между всеми присутствующими государствами, стимулируя взаимодействие в различных областях.



В контексте встречи "ШОС плюс" он выразил свою уверенность в позитивном влиянии данного мероприятия.



Утром 3 июля Путин прибыл в Астану для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).



Саммит проводится под девизом "Укрепление многостороннего диалога — стремление к устойчивому миру и развитию".

Фото: en. kremlin.ru/Presidential Executive Office of Russia (Creative Commons Attribution 4.0 International license)