Инициация первого собрания в рамках "ШОС плюс" окажет благоприятное воздействие на усиление дружественных связей между странами-участницами, выразил мнение президент России Владимир Путин.
Путин убежден, что текущая встреча будет иметь значимые последствия и способствует укреплению дружеских связей между всеми присутствующими государствами, стимулируя взаимодействие в различных областях.
В контексте встречи "ШОС плюс" он выразил свою уверенность в позитивном влиянии данного мероприятия.
Утром 3 июля Путин прибыл в Астану для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
Саммит проводится под девизом "Укрепление многостороннего диалога — стремление к устойчивому миру и развитию".
Фото: en. kremlin.ru/Presidential Executive Office of Russia (Creative Commons Attribution 4.0 International license)
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