ШОС позиционируется как один из центров влияния в многостороннем мире, заявил президент России, Владимир Путин.



На встрече в рамках "ШОС плюс" он отметил, что появляются новые фокусы власти, среди которых выделяется Шанхайская организация сотрудничества.



Путин прибыл в Астану утром 3 июля для участия в саммите ШОС.



В рамках мероприятия, организованного под девизом "Укрепление многостороннего диалога — стремление к устойчивому миру и развитию", президент России принимал активное участие.



На следующий день, 4 июля, глава РФ присутствовал на заседании Совета глав государств-членов ШОС. По завершении визита в Казахстан, президент планирует провести брифинг для российских СМИ, чтобы поделиться результатами и впечатлениями от участия в саммите.

Фото: kremlin. ru/The Presidential Press and Information Office (Creative Commons Attribution 4.0 International license)