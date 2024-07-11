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Лукашенко видит будущее в ШОС
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Лукашенко видит будущее в ШОС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отметил, что Шанхайская группа сотрудничества представляет собой союз стран, направленный в будущее, и принятие Минском статуса полноправного участника в ШОС стало значимым событием для государства.

Это заявление глава Белоруссии сделал на открытии международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске" в середине недели.

Лукашенко подчеркнул, что душа славянская проникнута бесконечным стремлением к открытию перед миром.

Фестиваль давно вышел за пределы географии славянского единства, объединяя представителей четырех десятков государств от России до Индии и от Китая до Колумбии.

Президент отметил, что на этом форуме впервые приняты министры культуры и творческие коллективы из стран ШОС, что является символичным событием.

Страна присоединилась к союзу государств, следующих впереди будущему, основанному на принципах равенства, уважения и творчества.

Лидер напомнил, что в рамках нынешнего фестиваля проводится День национальных культур стран ШОС, который должен стать отправной точкой на общем пути к общим целям.

Цели, объединяющие более половины населения планеты — людей, разделяющих философию фестиваля, являются ключом к миру и взаимопониманию.

Сегодня фестиваль в Витебске собирает людей разных поколений, вер и культур, ставящих на первое место искусство в самых разнообразных его формах — от авангарда до классического искусства.

Это праздник семейных традиций и ценностей, где жители и гости могут насладиться отдыхом души.

В июле было подтверждено полноправное членство Белоруссии в ШОС.

Минск, ранее являвшийся наблюдателем в организации, стал десятым участником ШОС. В выходные дни государственный флаг Белоруссии был поднят у здания секретариата ШОС в Пекине.

Фото: kremlin. ru/The Presidential Press and Information Office (Creative Commons Attribution 4.0 International license)﻿

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