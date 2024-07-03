Организация Шанхайского сотрудничества (ШОС) не обладает потенциалом для бесконечного расширения, однако она открыта и заинтересована в привлечении на различных условиях наибольшего числа стран, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью изданию Life.



Песков отметил, что ШОС фактически не ограничивает доступ для участия, однако не имеет возможности бесконечного расширения. Организация стремится к привлечению как можно большего числа стран на различных условиях.



Отмечается, что ШОС не выступает в роли конкурента для других структур. Песков подчеркнул, что идеи, лежащие в основе ШОС, во многом совпадают с концепцией евразийской системы безопасности, о которой говорил президент Владимир Путин в 1996 году.



Целью организации является создание благоприятной атмосферы для стран-участниц, а не конкуренция.



По мнению представителя Кремля, идеи, лежащие в основе ШОС, направлены на установление и развитие взаимовыгодных отношений между странами-участницами, а не на борьбу за лидерство или конкуренцию.

Фото: www. kremlin. ru/Пресс-служба Президента России (Creative Commons Attribution 4.0 International license)