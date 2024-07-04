На предстоящем форуме Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) планируется обсудить концепцию формирования новой системы безопасности в Евразии, инициированную российским лидером Владимиром Путиным. Эту информацию подтвердил официальный представитель президента Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь главы государства заверил, что данная тема непременно будет затронута в ходе саммита. Он также отметил, что уже ведутся консультации с партнерами по этому вопросу. Инициатива о создании обновленной системы безопасности была озвучена Путиным во время его выступления в Министерстве иностранных дел России 14 июня. Президент подчеркнул, что новая структура должна быть инклюзивной и открытой для всех евразийских государств, в том числе и членов Североатлантического альянса.

Для реализации этой идеи, по мнению российского лидера, необходимо активизировать взаимодействие между существующими многосторонними организациями на евразийском пространстве, включая ШОС и Содружество Независимых Государств.

Саммит ШОС запланирован на 3-4 июля в Астане. Организация была учреждена в 2001 году шестью государствами: Казахстаном, Китаем, Россией, Киргизией, Таджикистаном и Узбекистаном. Впоследствии к ней присоединились Иран, Индия и Пакистан. В конце мая Путин анонсировал, что Белоруссия станет десятым членом этого объединения.

Фото: From Wikimedia Commons/ kremlin.ru