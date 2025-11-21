Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Дмитрий Корнилов Опубликована сегодня в 7:23

Ремонтировать дома некому: как Пермский край решает проблему кадрового кризиса

В Пермском крае сохраняется дефицит кадров в сфере ЖКХ: нехватка кровельщиков, сантехников и электриков

В Пермском крае продолжает сохраняться острый дефицит кадров в сфере жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ). В частности, наблюдается нехватка кровельщиков, слесарей, сантехников, электриков и разнорабочих. Причинами дефицита стали низкий престиж рабочих профессий и недостаточно высокие зарплаты.

Причины кадрового дефицита

Как отмечается в "Известиях", недостаток квалифицированных специалистов в коммунальном секторе является общей проблемой, которая затрагивает не только Пермский край, но и другие регионы, например, Костромскую область и Марий-Эл. Причины дефицита кадров — это не только невысокий статус профессий в ЖКХ, но и стремление молодежи и квалифицированных работников искать более высокооплачиваемую работу.

Повышение зарплат в ЖКХ

В ответ на проблему с нехваткой кадров в сфере ЖКХ, зарплаты рабочих в этой отрасли были увеличены на 25% за последний год, и в настоящее время составляют в среднем 81 тысячу рублей. Однако, несмотря на рост зарплат, этого оказалось недостаточно для того, чтобы решить проблему кадрового кризиса в сфере ЖКХ.

