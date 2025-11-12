Думала, что короткие тренировки не работают, пока не увидела, как тело меняется уже через две недели
Ритм современной жизни заставляет искать гибкие форматы физической активности. Не у всех есть возможность ежедневно посещать спортзал, но и полное отсутствие движения ведёт к хронической усталости, болям в спине и снижению тонуса. Старший тренер международной сети студий балета и растяжки LEVITA Акулина Бахтурина в интервью "Известиям" подчеркнула, что и короткие, и длительные тренировки имеют свою ценность — всё зависит от поставленных задач.
"Короткие регулярные занятия идеально подходят для формирования устойчивой привычки и борьбы с последствиями сидячего образа жизни, тогда как продолжительные тренировки необходимы для достижения заметных изменений в фигуре и роста мышечной массы", — отметила Акулина Бахтурина.
10 минут в день: идеальный формат для занятых и новичков
Короткие тренировки — это не "облегчённый" вариант, а эффективный способ поддерживать активность без перегрузки. Такой формат легко встроить в график и выполнять даже дома.
"Ежедневные короткие тренировки легко интегрируются в плотный график и помогают поддерживать тонус мышц-стабилизаторов, суставную подвижность и профилактику болей в шее и пояснице", — пояснила тренер.
Основные преимущества коротких тренировок:
-
Поддержание мышечного тонуса и подвижности суставов.
-
Снятие напряжения после рабочего дня.
-
Улучшение кровообращения и концентрации.
-
Минимальный риск травм.
Такой формат особенно полезен для офисных работников, новичков и тех, кто возвращается к спорту после перерыва.
Пример мини-комплекса на каждый день:
-
Кошка-корова (разминка спины) — 1 минута.
-
Планка — 1 минута.
-
Приседы — 2 минуты.
-
Подъём коленей стоя — 1 минута.
-
Выпады назад — 2 минуты.
-
Потягивания и растяжка — 3 минуты.
Час в спортзале: путь к видимому результату
Продолжительные тренировки позволяют проработать тело комплексно, сочетая кардио, силовые упражнения и растяжку.
"Интенсивные часовые тренировки позволяют проработать тело комплексно, сочетая кардионагрузку, силовые упражнения и растяжку", — отметила Бахтурина.
Преимущества часовых тренировок:
-
Активизация анаболических процессов и рост мышечной массы.
-
Улучшение рельефа тела и ускорение обмена веществ.
-
Повышение выносливости и силы.
-
Быстрый визуальный результат.
Такой формат подходит спортсменам и продвинутым любителям, а также тем, кто ставит конкретные цели: похудеть, укрепить мышцы, улучшить технику.
Комбинированный подход: формула гармонии
"Такой сбалансированный режим позволяет улучшать фигуру и показатели здоровья без риска перегрузки и травм, обеспечивая гармоничное развитие тела и устойчивую мотивацию", — заключила Акулина Бахтурина.
Эксперт советует сочетать оба типа нагрузок:
-
В будни — короткие 10-минутные активные паузы (например, утром или во время перерыва на работе).
-
2-3 раза в неделю — полноценные часовые тренировки в зале.
Такое распределение помогает развивать гибкость, силу и выносливость, при этом не давая организму перегружаться.
Таблица "Плюсы и минусы" разных форматов тренировок
|Формат
|Плюсы
|Минусы
|Короткие (10 мин)
|Просты в выполнении, подходят для занятых, укрепляют суставы и спину
|Не дают быстрого визуального результата
|Длительные (60 мин)
|Улучшают силу, рельеф и выносливость, ускоряют обмен веществ
|Требуют времени и восстановления
|Комбинированные
|Универсальны, предотвращают выгорание, дают стабильный прогресс
|Нужна дисциплина и планирование
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: Делать только короткие тренировки.
Последствие: Недостаток нагрузки для изменения фигуры.
Альтернатива: Добавить полноценные занятия 2-3 раза в неделю.
-
Ошибка: Тренироваться интенсивно без восстановления.
Последствие: Перетренированность и усталость.
Альтернатива: Чередовать форматы, давать мышцам отдых.
-
Ошибка: Пренебрегать разминкой и растяжкой.
Последствие: Повышенный риск травм.
Альтернатива: Включать растяжку в конец каждого занятия.
Советы шаг за шагом для эффективного режима
-
Определите цель. Хотите подтянуть тело — делайте акцент на коротких тренировках; стремитесь к мышцам — выбирайте длительные.
-
Планируйте недели. 3 короткие и 2 длинные тренировки — оптимальный баланс.
-
Контролируйте интенсивность. В коротких сессиях повышайте темп, в длительных — качество техники.
-
Следите за пульсом. Оптимальная зона жиросжигания — 60-75% от максимального.
-
Не забывайте про отдых. Мышцы растут и восстанавливаются во сне.
FAQ
Можно ли похудеть, тренируясь всего 10 минут в день?
Да, если добавить контроль питания и активность в течение дня (ходьба, лестницы, прогулки).
Сколько раз в неделю нужно тренироваться для результата?
Минимум 4-5 коротких или 2-3 длительных тренировок в зависимости от цели.
Что важнее: регулярность или интенсивность?
Регулярность. Даже короткие ежедневные занятия дают устойчивый результат.
Мифы и правда
-
Миф: Только часовые тренировки дают эффект.
Правда: Короткие занятия тоже влияют на здоровье и тонус, особенно при регулярности.
-
Миф: Каждый день тренироваться вредно.
Правда: Низкоинтенсивные короткие упражнения можно выполнять ежедневно без вреда.
-
Миф: В короткое время невозможно сжечь жир.
Правда: При высоком темпе даже 10 минут активного движения активизируют метаболизм.
Интересные факты
-
10 минут интенсивной активности в день снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний на 14%.
-
Комбинированные программы улучшают настроение и снижают уровень стресса.
-
Короткие утренние тренировки повышают продуктивность на работе и концентрацию внимания.
Исторический контекст
Идея "коротких тренировок каждый день" возникла в 1960-х в Японии, где методика радио-гимнастики стала частью национальной культуры. Сегодня фитнес-индустрия активно возвращается к этому принципу, сочетая микронагрузки для здоровья с полноценными тренировками для формы. Такой подход, по словам Акулины Бахтуриной, помогает выстроить осознанное отношение к телу и сохранить мотивацию на годы.
