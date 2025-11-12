Думала, что короткие тренировки не работают, пока не увидела, как тело меняется уже через две недели

Ритм современной жизни заставляет искать гибкие форматы физической активности. Не у всех есть возможность ежедневно посещать спортзал, но и полное отсутствие движения ведёт к хронической усталости, болям в спине и снижению тонуса. Старший тренер международной сети студий балета и растяжки LEVITA Акулина Бахтурина в интервью "Известиям" подчеркнула, что и короткие, и длительные тренировки имеют свою ценность — всё зависит от поставленных задач.

"Короткие регулярные занятия идеально подходят для формирования устойчивой привычки и борьбы с последствиями сидячего образа жизни, тогда как продолжительные тренировки необходимы для достижения заметных изменений в фигуре и роста мышечной массы", — отметила Акулина Бахтурина.

10 минут в день: идеальный формат для занятых и новичков

Короткие тренировки — это не "облегчённый" вариант, а эффективный способ поддерживать активность без перегрузки. Такой формат легко встроить в график и выполнять даже дома.

"Ежедневные короткие тренировки легко интегрируются в плотный график и помогают поддерживать тонус мышц-стабилизаторов, суставную подвижность и профилактику болей в шее и пояснице", — пояснила тренер.

Основные преимущества коротких тренировок:

Поддержание мышечного тонуса и подвижности суставов .

Снятие напряжения после рабочего дня.

Улучшение кровообращения и концентрации.

Минимальный риск травм.

Такой формат особенно полезен для офисных работников, новичков и тех, кто возвращается к спорту после перерыва.

Пример мини-комплекса на каждый день:

Кошка-корова (разминка спины) — 1 минута. Планка — 1 минута. Приседы — 2 минуты. Подъём коленей стоя — 1 минута. Выпады назад — 2 минуты. Потягивания и растяжка — 3 минуты.

Час в спортзале: путь к видимому результату

Продолжительные тренировки позволяют проработать тело комплексно, сочетая кардио, силовые упражнения и растяжку.

"Интенсивные часовые тренировки позволяют проработать тело комплексно, сочетая кардионагрузку, силовые упражнения и растяжку", — отметила Бахтурина.

Преимущества часовых тренировок:

Активизация анаболических процессов и рост мышечной массы.

Улучшение рельефа тела и ускорение обмена веществ.

Повышение выносливости и силы.

Быстрый визуальный результат.

Такой формат подходит спортсменам и продвинутым любителям, а также тем, кто ставит конкретные цели: похудеть, укрепить мышцы, улучшить технику.

Комбинированный подход: формула гармонии

"Такой сбалансированный режим позволяет улучшать фигуру и показатели здоровья без риска перегрузки и травм, обеспечивая гармоничное развитие тела и устойчивую мотивацию", — заключила Акулина Бахтурина.

Эксперт советует сочетать оба типа нагрузок:

В будни — короткие 10-минутные активные паузы (например, утром или во время перерыва на работе).

2-3 раза в неделю — полноценные часовые тренировки в зале.

Такое распределение помогает развивать гибкость, силу и выносливость, при этом не давая организму перегружаться.

Таблица "Плюсы и минусы" разных форматов тренировок

Формат Плюсы Минусы Короткие (10 мин) Просты в выполнении, подходят для занятых, укрепляют суставы и спину Не дают быстрого визуального результата Длительные (60 мин) Улучшают силу, рельеф и выносливость, ускоряют обмен веществ Требуют времени и восстановления Комбинированные Универсальны, предотвращают выгорание, дают стабильный прогресс Нужна дисциплина и планирование

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: Делать только короткие тренировки.

Последствие: Недостаток нагрузки для изменения фигуры.

Альтернатива: Добавить полноценные занятия 2-3 раза в неделю.

Ошибка: Тренироваться интенсивно без восстановления.

Последствие: Перетренированность и усталость.

Альтернатива: Чередовать форматы, давать мышцам отдых.

Ошибка: Пренебрегать разминкой и растяжкой.

Последствие: Повышенный риск травм.

Альтернатива: Включать растяжку в конец каждого занятия.

Советы шаг за шагом для эффективного режима

Определите цель. Хотите подтянуть тело — делайте акцент на коротких тренировках; стремитесь к мышцам — выбирайте длительные. Планируйте недели. 3 короткие и 2 длинные тренировки — оптимальный баланс. Контролируйте интенсивность. В коротких сессиях повышайте темп, в длительных — качество техники. Следите за пульсом. Оптимальная зона жиросжигания — 60-75% от максимального. Не забывайте про отдых. Мышцы растут и восстанавливаются во сне.

FAQ

Можно ли похудеть, тренируясь всего 10 минут в день?

Да, если добавить контроль питания и активность в течение дня (ходьба, лестницы, прогулки).

Сколько раз в неделю нужно тренироваться для результата?

Минимум 4-5 коротких или 2-3 длительных тренировок в зависимости от цели.

Что важнее: регулярность или интенсивность?

Регулярность. Даже короткие ежедневные занятия дают устойчивый результат.

Мифы и правда

Миф: Только часовые тренировки дают эффект.

Правда: Короткие занятия тоже влияют на здоровье и тонус, особенно при регулярности.

Миф: Каждый день тренироваться вредно.

Правда: Низкоинтенсивные короткие упражнения можно выполнять ежедневно без вреда.

Миф: В короткое время невозможно сжечь жир.

Правда: При высоком темпе даже 10 минут активного движения активизируют метаболизм.

Интересные факты

10 минут интенсивной активности в день снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний на 14%. Комбинированные программы улучшают настроение и снижают уровень стресса. Короткие утренние тренировки повышают продуктивность на работе и концентрацию внимания.

Исторический контекст

Идея "коротких тренировок каждый день" возникла в 1960-х в Японии, где методика радио-гимнастики стала частью национальной культуры. Сегодня фитнес-индустрия активно возвращается к этому принципу, сочетая микронагрузки для здоровья с полноценными тренировками для формы. Такой подход, по словам Акулины Бахтуриной, помогает выстроить осознанное отношение к телу и сохранить мотивацию на годы.