Каша
Каша
© pixabay.com by NutriScanApp is licensed under Free for use under the Pixabay Content License
Алексей Поляков Опубликована сегодня в 5:08

Два дня простоты вместо месяцев ограничений: организм включает режим снижения холестерина

Два дня на овсянке снизили уровень холестерина на 10% — Боннский университет

Короткий период строгого питания иногда даёт неожиданный эффект, особенно если в центре рациона оказывается привычный продукт. Овсянка, которую многие воспринимают как простой и непритязательный завтрак, в новом исследовании показала себя как инструмент быстрого влияния на обмен веществ. Учёные зафиксировали заметные изменения уже через 48 часов. Об этом сообщает издание Knowridge со ссылкой на исследование Боннского университета, опубликованное в журнале Nature Communications.

Неожиданный эффект за 48 часов

Работа была посвящена людям с метаболическим синдромом — состоянием, при котором сочетаются лишний вес, повышенное артериальное давление, высокий уровень сахара и жиров в крови. Эти факторы существенно увеличивают риск сердечно-сосудистых заболеваний и диабета второго типа. Участникам предложили краткосрочную низкокалорийную диету, почти полностью состоящую из варёной овсянки с небольшими добавками фруктов или овощей. Суточная норма составляла 300 граммов овса, разделённых на три приёма пищи.

Уже через два дня уровень "плохого" холестерина ЛПНП снизился примерно на 10%. Важно, что эффект не оказался мимолётным: даже спустя шесть недель показатели оставались ниже исходных. Такие результаты хорошо вписываются в более широкий контекст данных о пользе цельнозерновых продуктов, которые связывают с улучшением обмена веществ и снижением нагрузки на сердечно-сосудистую систему.

Сравнение с другими диетами

Показатели сравнивали с контрольной группой, которая также придерживалась низкокалорийного питания, но без овсянки. Улучшения наблюдались у всех участников, однако у "овсяной" группы они были выражены заметно сильнее. Помимо снижения холестерина, испытуемые в среднем потеряли около двух килограммов веса и отметили умеренное снижение артериального давления.

Интерес к овсу как лечебному продукту возник не сегодня. Более века назад немецкий врач Карл фон Норден применял овсяные диеты в работе с пациентами с диабетом. Со временем такие методы отошли на второй план, но новое исследование показывает, что краткосрочные пищевые вмешательства по-прежнему могут дополнять современные подходы к профилактике хронических заболеваний.

Роль кишечных бактерий

Отдельный блок исследования был посвящён изменениям микробиома кишечника. Анализ крови и кала до и после диеты показал, что высокое потребление овса заметно меняет состав бактерий. Это важно, поскольку микробиом участвует в переработке пищи, регуляции обмена веществ и реакции организма на стресс.

Учёные обнаружили, что часть бактерий расщепляет овёс до фенольных соединений, включая феруловую кислоту. Ранее эксперименты связывали её с регуляцией уровня холестерина, и новые данные указывают на сходный эффект у людей. Другие микроорганизмы активнее используют аминокислоту гистидин, что может снижать риск инсулинорезистентности. Похожие метаболические сдвиги ранее отмечались и при кратковременном отказе от сахара, что подчёркивает роль резких, но коротких изменений рациона.

Почему важна именно ударная доза

Исследователи проверили и более мягкий вариант питания. Отдельная группа в течение шести недель добавляла в рацион по 80 граммов овсянки в день без ограничения калорийности. В этом случае улучшения оказались минимальными, что указывает на важность именно краткосрочной и высокодозированной схемы.

В эксперименте приняли участие 68 человек, а дизайн исследования был рандомизированным и контролируемым. Хотя участники знали свой рацион, специалисты, проводившие анализы, не были осведомлены о распределении по группам. В дальнейшем учёные планируют выяснить, может ли регулярное повторение такой двухдневной диеты обеспечить долгосрочную защиту от высокого холестерина и нарушений углеводного обмена.

Автор Алексей Поляков
Алексей Поляков — врач-терапевт (КГМУ) с 14-летним опытом. Эксперт по общей практике, ранней диагностике и доказательной медицине. Экс-заведующий отделением.

