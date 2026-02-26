Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Алексей Поляков Опубликована сегодня в 16:10

Будильник на двадцать пятой минуте: найдена идеальная доза сна для полной перезагрузки ума

Короткий "дневной сон" длительностью 20-25 минут помогает закрепить в памяти информацию, полученную за день, переводя данные из кратковременного хранилища в долговременное. Это особенно важно для усвоения новых знаний, что объясняет, почему дети спят дольше из-за обилия впечатлений. Процесс происходит именно во время отдыха, облегчая запоминание. Об этом сообщает Pravda.Ru.

Врач-терапевт и сомнолог Павел Кудинов отметил, что сон не столько улучшает память напрямую, сколько упрощает интеграцию изученного материала. По его словам, мозг детей перегружается новизной, требуя длительного восстановления.

"Дневной сон обычно рекомендуют продолжительностью 20-25 минут — это позволяет отдохнуть, но не погрузиться в глубокие фазы. Пробуждение из глубокого сна, напротив, сопровождается чувством разбитости, снижением концентрации и скорости реакции. Короткий же сон дает возможность легко проснуться, ощутить прилив сил и улучшение самочувствия. Такой непродолжительный отдых приносит облегчение и помогает восстановить внимание", — отметил Павел Кудинов.

Такая продолжительность оптимальна: она восстанавливает силы без риска инерции сна. Однако специалист предупреждает, что при нарушениях ночного отдыха дневной сон противопоказан, поскольку усугубляет проблемы с засыпанием и снижает качество ночного сна. Это правило важно учитывать для сохранения баланса.

Автор Алексей Поляков
Алексей Поляков — врач-терапевт (КГМУ) с 14-летним опытом. Эксперт по общей практике, ранней диагностике и доказательной медицине. Экс-заведующий отделением.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

