Короткая дремота запускает скрытый механизм в мозге — эффект удивил даже исследователей

Иногда, чтобы перезагрузить мозг, не нужен полноценный восьмичасовой сон. Учёные выяснили, что даже короткая дремота способна изменить работу нервных связей. Речь идёт не просто об ощущении бодрости, а о физиологических изменениях в мозге. Об этом сообщает Healthline.

Как короткий сон влияет на обучение

В течение дня мозг постоянно формирует и усиливает связи между нейронами — синапсы. Этот процесс лежит в основе обучения и запоминания. Однако чрезмерная активность может приводить к своеобразному "насыщению", когда системе становится сложнее эффективно кодировать новую информацию.

Новое исследование, опубликованное в журнале NeuroImage, показало, что даже непродолжительный дневной сон помогает регулировать эту избыточную активность. Учёные обнаружили: после дремоты снижается синаптическая сила, что считается признаком восстановительного сна, а способность формировать новые связи, напротив, улучшается.

"Наши результаты показывают, что даже короткие периоды сна усиливают способность мозга кодировать новую информацию", — заявил профессор и главный врач кафедры психиатрии Университетской больницы Женевы Кристоф Ниссен.

В исследовании участвовали 20 здоровых молодых взрослых со средним возрастом 25 лет. В один из дней они бодрствовали, в другой — часть из них спала около 45 минут. С помощью транскраниальной магнитной стимуляции и ЭЭГ специалисты оценивали показатели возбудимости и пластичности мозга. После дневного сна участники демонстрировали более благоприятные маркеры "готовности" к обучению по сравнению с периодом равного по длительности бодрствования.

Что говорят эксперты

Специалисты подчёркивают: сон — это не пассивное отключение, а активный биологический процесс. Он участвует в переработке информации, восстановлении и поддержании нейронной пластичности.

"Сон (даже короткие дремы) делает больше, чем просто снижает усталость. Влияние на физиологию мозга оказывает измеримое влияние", — отметил спортивный невролог Вернон Уильямс.

При этом эксперты призывают не делать поспешных выводов. Исследование оценивало физиологические показатели, а не реальные академические или профессиональные результаты. Улучшение маркеров пластичности не означает автоматического роста продуктивности.

Польза и возможные риски

Ранее испанские исследователи, проанализировав данные более 3200 взрослых, установили: у людей, которые спят днём не более 30 минут, риск повышенного артериального давления был на 21% ниже, чем у тех, кто не дремлет вовсе. Короткие сиесты также связывают с улучшением памяти, повышением внимательности и более устойчивой эмоциональной реакцией на стресс.

""Короткие дремы", могут значительно повысить настроение и реакцию. Они служат эффективным инструментом для преодоления циркадного падения в середине дня", — сказал специалист по медицине сна Алекс Димитриу.

Однако продолжительные дневные сны — более 30 минут — ассоциируются с повышенным риском неблагоприятных последствий, включая сердечно-сосудистые и метаболические заболевания. Метаанализ 2024 года также выявил связь длительной дремоты с более высоким общим риском смертности.