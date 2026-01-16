Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Ногти Элль Фаннинг на 83-ю ежегодную церемонии «Золотой глобус»
© goldenglobes.com by Unknown author is licensed under Public domain
Марина Ковальчук Опубликована сегодня в 11:13

Повторила маникюр с "Золотого глобуса 2026" — и поняла, почему это стало главным трендом

Натуральные короткие ногти неожиданно стали одним из самых заметных бьюти-жестов на "Золотом глобусе" 2026. На фоне роскошных платьев и выверенных образов именно простота маникюра привлекла внимание стилистов и зрителей. Минимализм больше не выглядит компромиссом — он читается как осознанный выбор. Об этом пишет Вероника Кристино.

Минимализм вместо идеала

Ещё недавно индустрия красоты диктовала чёткие правила: аккуратная длина, безупречная форма, плотное цветное покрытие и, при необходимости, коррекция с помощью наращивания. Однако в последние годы этот подход начал меняться, а в 2026-м трансформация стала особенно заметной. Даже на одном из самых статусных мероприятий Голливуда знаменитости всё чаще выходят на красную дорожку с короткими ногтями, подчёркнуто натуральными и иногда даже слегка "неидеальными".

Этот выбор выглядит символично. Он показывает, что маникюр больше не обязан быть центральным акцентом образа, а может служить его спокойным продолжением. Светло-розовые, нюдовые, жемчужно-белые и прозрачные лаки создают эффект ухоженности без демонстративности и не спорят с нарядами.

Какие оттенки выбрали звёзды

На "Золотом глобусе" 2026 можно было увидеть целую палитру минималистичных решений. Элль Фаннинг и Дженнифер Лоуренс сделали ставку на мягкие розовые оттенки в духе Princess Nails. Аманда Сейфрид предпочла нюдовый вариант, максимально близкий к естественному цвету ногтя. Айо Эдебири выбрала прозрачное покрытие на короткой, почти квадратной форме, усилив ощущение чистоты и простоты.

Некоторые актрисы остановились на стиле Soap Nails — визуально "чистых" ногтях с лёгким глянцем, которые выглядят так, будто на них нет лака вовсе. Даже те, кто не отказался от цвета, — например, красного или чёрного, — наносили его исключительно на короткие ногти. Длинные и ультраформованные варианты в этот вечер стали редким исключением.

Почему этот тренд воспринимается как освобождающий

Главное отличие нового подхода — отказ от давления стандартов. Короткие натуральные ногти не требуют постоянной коррекции, сложного ухода и идеальной симметрии. Они подчёркивают индивидуальность и допускают естественную форму, а не навязывают универсальный шаблон красоты.

Такой маникюр легко вписывается не только в вечерний выход, но и в повседневную жизнь. Он не выглядит нарочито "праздничным", но при этом остаётся элегантным и современным. Именно поэтому тренд, продемонстрированный на красной дорожке, быстро выходит за её пределы и становится частью повседневной эстетики.

Автор Марина Ковальчук
Марина Ковальчук — имиджмейкер, дизайнер (МГУТУ, London College of Fashion) с 12-летним стажем. Эксперт по капсульному гардеробу и устойчивой моде.
Редактор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент ново﻿стной службы Ньюсинфо

