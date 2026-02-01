Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Инструктор в тренажерном зале
Илья Мельников Опубликована сегодня в 14:02

После 50 час в зале может вредить — 12 минут утром дают результат лучше: вот что делать

После 50 лет многие продолжают верить, что для результата нужны долгие и изматывающие тренировки. Однако именно в этом возрасте организм начинает реагировать иначе: восстановление замедляется, суставы хуже переносят повторяющиеся нагрузки, а усталость накапливается быстрее. В итоге часовые занятия в зале нередко приносят больше истощения, чем пользы. На этом фоне всё больше внимания привлекают короткие, но регулярные утренние программы. Об этом сообщает Eat This.

Почему короткие тренировки работают эффективнее

С возрастом снижается скорость синтеза мышечного белка — процесса, отвечающего за восстановление и поддержание мышц. Длительные и интенсивные занятия могут дополнительно нагружать нервную систему и суставы, из-за чего тело дольше приходит в норму. Короткие сессии с акцентом на активацию мышц, наоборот, помогают "запустить" обменные процессы без перегрузки.

"Короткие утренние тренировки, которые уделяют приоритет стабильности, активации мышц и восстановлению, часто превосходят длинные тренировки", — говорит сертифицированный персональный тренер OriGym Джеймс Бикерстафф.

По его словам, такой формат улучшает кровообращение, смазку суставов и нервно-мышечную координацию, подготавливая тело к движению в течение дня, а не истощая его с утра.

12 минут для восстановления и силы

Предложенная утренняя программа занимает всего 12 минут и построена на базовых многосуставных движениях. Они задействуют крупные мышечные группы, поддерживают баланс и снижают риск травм. Упражнения не требуют оборудования и подходят людям старше 50 лет.

Приседания "сидя-стоя"

Это функциональное движение напрямую связано с повседневной активностью. Оно укрепляет квадрицепсы, ягодицы и мышцы кора, одновременно улучшая контроль и устойчивость. Выполняют два подхода по 12-15 повторений с медленным опусканием.

Отжимания с наклоном

Вариант с упором в стену или столешницу снижает нагрузку на плечи и запястья. Упражнение развивает грудь, плечи, трицепсы и помогает поддерживать осанку. Рекомендуются два подхода по 10-12 повторений.

Тяга собственным весом

Это движение компенсирует склонность к округлой спине, характерную с возрастом. Оно укрепляет верхнюю часть спины и плечевой пояс, улучшая стабильность плеч. Выполняют два подхода по 10-12 повторений с паузой в верхней точке.

Баланс, кор и подвижность

Следующие элементы программы направлены на координацию и поддержку походки. Стоячий марш с напряжённым кором активирует сгибатели бедра и глубокие мышцы живота, улучшая равновесие. Его выполняют в двух подходах по 30-40 секунд.

Завершает комплекс шарнирное движение в тазобедренных суставах с вытянутыми руками. Оно объединяет работу нижней и верхней части тела, помогает сохранить подвижность и контроль осанки. Рекомендуется два подхода по 10-12 повторений.

Автор Илья Мельников
Илья Мельников — эксперт по физиологии (УралГУФК) с 14-летним опытом. Специалист по коррекции осанки, биомеханике и функциональному восстановлению.
Редактор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент ново﻿стной службы Ньюсинфо

