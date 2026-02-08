Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
© commons.wikimedia.org by KensukeKobayashi is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
Марина Черкасова Опубликована сегодня в 15:41

Короткошерстные собаки страдают чаще — просто этого не видно сразу

Короткая шерсть часто создаёт иллюзию, что собаке не нужен особый уход. Многие владельцы уверены: если нет колтунов и длинных прядей, значит, и груминг — лишний. На практике именно короткошерстные собаки чаще всего недополучают внимания к коже и шерсти.

Почему короткая шерсть вводит в заблуждение

Короткошерстные собаки действительно выглядят "простыми" в уходе. Их шерсть не спутывается, на ней меньше заметна грязь, а внешний вид дольше остаётся аккуратным. Это создаёт ощущение, что дополнительный уход не нужен.

Однако короткая шерсть — это не отсутствие потребностей, а другая их форма. У одних пород есть плотный подшёрсток, у других — гладкая шерсть без него, и от этого напрямую зависит состояние кожи, интенсивность линьки и чувствительность к внешним факторам. Груминг здесь работает не на эстетику, а на здоровье.

Реальная польза груминга для короткошерстных собак

Регулярный уход даёт эффекты, которые невозможно получить без участия человека.

  1. Поддержка здоровья кожи.
    Расчёсывание удаляет отмершие волосы, пыль и аллергены, стимулирует кровообращение и снижает риск раздражений, перхоти и кожных инфекций.
  2. Контроль линьки.
    Короткошерстные собаки линяют не меньше длинношерстных, просто это менее заметно сразу. Регулярный груминг помогает убрать выпадающую шерсть до того, как она окажется на мебели и одежде.
  3. Раннее выявление проблем.
    Во время ухода легче заметить покраснения, ранки, уплотнения, паразитов или изменения кожи. Это позволяет реагировать до того, как проблема станет серьёзной.
  4. Эмоциональный контакт.
    Спокойный груминг укрепляет доверие, помогает собаке привыкнуть к прикосновениям и снижает общий уровень стресса. Для многих животных это становится приятным ритуалом.

Расчёсывание: основа ухода

Для короткошерстной собаки достаточно:

  1. 1-2 раз в неделю в обычный период.
  2. 2-3 раз в неделю во время линьки.

Лучше использовать мягкие инструменты — резиновые щётки, варежки или щётки с короткой щетиной. Слишком жёсткие приспособления могут раздражать кожу.

Купание: реже, но правильно

Купать короткошерстную собаку нужно нечасто — в среднем раз в 2-3 месяца или по необходимости. Слишком частые ванны нарушают защитный кожный барьер и провоцируют зуд. Использовать стоит только специализированные шампуни для собак, подобранные под тип кожи.

Уход, о котором часто забывают

Груминг — это не только шерсть. Важно регулярно проверять уши, состояние когтей и подушечки лап. Эти зоны у короткошерстных собак часто остаются без внимания, хотя именно там могут возникать воспаления, трещины и болевые ощущения.

Пустая трата времени или осознанная забота

Уход за короткошерстной собакой — не лишняя роскошь и не формальность. Это практичный и полезный способ поддерживать здоровье кожи, контролировать линьку и вовремя замечать проблемы. Короткая шерсть требует меньше усилий, но не меньшего внимания. Регулярность и аккуратность здесь важнее сложности процедур.

Автор Марина Черкасова
Марина Черкасова — ветеринарный хирург (СПбГАВМ), эксперт по зоогигиене со стажем 12 лет. Специалист по диетологии, вакцинации и адаптации питомцев.
Редактор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент ново﻿стной службы Ньюсинфо

