Молодая женщина занимается дома
Анастасия Белова Опубликована сегодня в 16:59

Формула стройности в коротких сетах: несложные правила для достижения желаемого результата

Современный ритм жизни заставляет многих искать альтернативные способы поддержания физической формы, среди которых особую популярность приобретают короткие фитнес-сеты. Эксперты подчеркивают, что десятиминутные занятия значительно превосходят полную гиподинамию и благотворно влияют на общий тонус организма. Эффективность таких микро-тренировок напрямую коррелирует с индивидуальными особенностями здоровья и конкретными задачами атлета. Об этом сообщает Pravda.Ru.

Для достижения видимого результата в коррекции фигуры необходимо учитывать не только интенсивность движений, но и биохимические процессы энергообмена. Специалисты акцентируют внимание на том, что ключевым фактором избавления от жировой ткани остается отрицательный энергетический баланс.

"Если говорить о снижении веса, то все упирается в дефицит калорий. Какие бы тренировки вы ни делали, если вы находитесь в профиците, вес снижаться не будет. Тренировки могут улучшать физическую форму, выносливость, увеличивать потребление кислорода, но для снижения веса важно именно питание", — пояснил эксперт по фитнесу Никита Воробьев.

Короткие тренировочные сессии по 10-15 минут допустимо интегрировать в ежедневный график, так как они не вызывают накопления системной усталости. Согласно заявлению эксперта, тренировки на выносливость и силовые блоки требуют грамотного чередования с периодами суперкомпенсации. При правильном комбинировании активности и контроля рациона даже минимальные нагрузки способны стать катализатором качественных изменений в организме.

Автор Анастасия Белова
Анастасия Белова — эксперт по адаптивной физкультуре (НГУ им. Лесгафта). Специалист по женскому здоровью и послеродовому восстановлению с 10-летним стажем.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

