Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Собака спит на диване
Собака спит на диване
© Pravda.Ru by Максим Лазарев is licensed under publiс domain
Главная / Питомцы
Марина Черкасова Опубликована сегодня в 12:15

Короткая шерсть у собак создаёт иллюзию безопасности — под ней проблемы копятся месяцами

Короткошерстных собак часто считают максимально "простыми" в содержании, а уход за ними — чем-то необязательным. Гладкая шерсть создаёт иллюзию, что питомец всегда выглядит опрятно и не требует внимания. Однако за этой внешней аккуратностью скрываются процессы, напрямую влияющие на здоровье кожи и общее самочувствие животного. Об этом сообщает Le Mag du Chien.

Что на самом деле называют короткой шерстью

К короткошерстным относят собак с плотной, гладкой шерстью без длинных прядей и очёсов. В эту категорию входят как породы с развитым подшёрстком, так и собаки без него, и это различие часто недооценивают. У лабрадоров, биглей и далматинцев подшёрсток выражен, тогда как у доберманов, боксёров и французских бульдогов он практически отсутствует. От этого зависят интенсивность линьки, чувствительность кожи и подход к уходу.

Даже при минимальной длине шерсти кожа активно вырабатывает кожное сало и накапливает загрязнения. Без регулярного ухода это остаётся незаметным, но со временем может вызывать зуд и раздражение.

Почему уход считают лишним

Короткая шерсть не сваливается и не образует колтунов, дольше выглядит чистой и не задерживает мусор. Поэтому создаётся впечатление, что дополнительный уход не нужен. Загрязнения менее заметны визуально, хотя кожа при этом может нуждаться в очищении.

Ещё одна причина — путаница между внешним видом и здоровьем. Многие владельцы воспринимают уход как косметику, забывая, что его главная задача — поддержание кожи и профилактика проблем, а не эстетический эффект.

Практическая польза процедур

Регулярное расчёсывание помогает удалять отмершие волоски, пыль и аллергены, а также стимулирует кровообращение. Очищенная кожа лучше насыщается кислородом и реже страдает от шелушения. Это особенно важно для пород с чувствительной кожей.

Короткошерстные собаки нередко линяют активнее, чем ожидают хозяева. Вычёсывание снижает количество шерсти в доме и позволяет во время ухода осматривать тело питомца, замечая покраснения, припухлости или паразитов на ранней стадии.

Расчёсывание и купание без крайностей

В обычный период достаточно расчёсывать собаку один-два раза в неделю, а во время линьки — до трёх. Лучше выбирать резиновые щётки или мягкие перчатки, которые не травмируют кожу.

Купание требуется умеренно. Его проводят при заметных загрязнениях, появлении запаха или по рекомендации ветеринара. В среднем хватает одного раза в два-три месяца. Использовать следует только специализированные шампуни для собак, подобранные под тип кожи.

Детали, которые легко упустить

Уход не ограничивается шерстью. Регулярный контроль когтей помогает избежать боли и нарушений походки, поскольку их состояние часто сигнализирует о проблемах раньше дискомфорта — на это обращают внимание специалисты в материале про уход за когтями собаки.

Важно осматривать и лапы. Трещины, раздражение или навязчивое вылизывание могут указывать на кожный зуд или внешние раздражители, что нередко сопровождается лизанием лап.

Регулярный, но разумный уход за короткошерстной собакой — это не формальность, а вклад в её здоровье. Он помогает контролировать линьку, поддерживать кожу в хорошем состоянии и вовремя замечать изменения, обеспечивая питомцу стабильный комфорт и благополучие.

Автор Марина Черкасова
Марина Черкасова — ветеринарный хирург (СПбГАВМ), эксперт по зоогигиене со стажем 12 лет. Специалист по диетологии, вакцинации и адаптации питомцев.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Каждое движение — сигнал: кошка воспитывает котят языком, который люди почти не замечают 31.01.2026 в 12:59

Как кошка воспитывает котят и почему её строгость не имеет ничего общего с наказанием. Тонкий язык сигналов, влияющий на поведение взрослых кошек.

Читать полностью » Заметил зимой, как пёс вылизывает пол и ковёр — оказалось, он 30.01.2026 в 19:05

Если собака зимой лижет пол или ковёр, это часто вызвано солью и искаженными запахами, а дефицит прогулок усиливает навязчивость; промывание лап и игры помогают.

Читать полностью » Кошачье поведение перед бедствиями вызывает мурашки — странные сигналы невозможно игнорировать 30.01.2026 в 15:52

Кошкам часто приписывают способность предсказывать дождь, землетрясения и даже болезни. Разбираемся, где заканчиваются мифы и начинается наука.

Читать полностью » Собака чихает во время игры — и это не болезнь: что она на самом деле пытается сказать 30.01.2026 в 14:02

Почему собака чихает именно в пылу игры и как понять, что это не болезнь: короткий мягкий чих — социальный сигнал, который снижает напряжение.

Читать полностью » Апгрейд убийцы: незаметная смена зубов делает белую акулу опаснее с каждым годом 30.01.2026 в 9:49

Учёные выяснили, что зубы больших белых акул меняются с возрастом и отражают переход от рыбы к охоте на млекопитающих, раскрывая скрытые этапы их жизни.

Читать полностью » Когти собаки выдают проблему раньше боли: один звук при ходьбе — тревожный сигнал 29.01.2026 в 23:51

Когти собаки часто выдают проблемы: изменения походки, цвет, запах или скол. Узнайте, когда нужен ветврач или грумер и как уход за питомцем спасёт лапу. Не откладывайте осмотр.

Читать полностью » Кошка перестала мочиться — счёт может идти на часы: главный признак, который нельзя пропустить 29.01.2026 в 19:29

Если питомец внезапно перестал мочиться — это угроза жизни. Узнайте главные урологические признаки у кошек и собак, причины и неотложные действия.

Читать полностью » Прогулка — не туалет, а психотерапия: без запахов и движения собака начинает сходить с ума 29.01.2026 в 13:47

Редкий выгул разрушает поведение и здоровье собаки: от ожирения и проблем с суставами до тревоги и депрессии — что говорят кинологи и ветеринары.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес
Живот после 55 не уходит — упражнения стоя работают лучше планок
Садоводство
Каланхоэ зацветает само — если поставить горшок в правильное место
Красота и здоровье
Десять лет спустя результат всё ещё виден: матерей без депрессии объединяет один фактор
Красота и здоровье
Тревожность мешает жить? Есть простой способ без таблеток — облегчение приходит всего за 24 минуты
Авто и мото
Двигатель зимой начал активно подъедать масло — причина напугала водителей, но оказалась не поломкой
Авто и мото
Полгода без денег и без машины: быстрый импорт из КНР ломается на выезде из страны
Технологии
Память телефона забита, а фото удалять жалко: решение проще, чем кажется
Красота и здоровье
Лицо отекает, боль нарастает, время уходит: как насморк доводит до экстренной операции
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet