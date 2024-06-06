У подозреваемого в утренней стрельбе на западе Москвы во время обыска нашли военное обмундирование и магазины для автомата Калашникова, сообщил столичный Следственный комитет в своём телеграм-канале.
Следственный комитет не подтвердил версию о заказном убийстве. Скорее всего оно произошло на почве ревности.
"Следователями и криминалистами столичного СК в ходе проведения обыска по месту регистрации подозреваемого обнаружены магазины от автомата Калашникова и военное обмундирование", — сообщается в телеграм-канале СК.
Утром 6 июня на улице Алексея Свиридова близ метро Давыдково и Фили был открыт огонь по мужчине 1989 года рождения, он скончался в результате шести пулевых ранений. Первоначалньо разрабатывалась версия заказного убийства, так как убийца поджидал свою жертву у подъезда.
Сначала подозреваемый скрылся во дворах, но потом был обранужен и вступил в перестрелку с силовиками. В результате задержания он получил серьезное ранение и был госпитализирован. По данным телеграм-канала Baza, предполагаемым убийцей является — 35-летний Андрей Демин, ранее судимый по статье о наркотиках.
Фото: ministerie van Defensie (Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication)
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