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Убийство на западе Москвы оказалось заказным
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  • Ульянов Марк Владимирович
  • Опубликована сегодня в 13:36

Убийство на западе Москвы оказалось заказным

В столичном главке МВД для ТАСС заявили, что преступление могло нести за собой заказной характер.

В ведомстве отметили, что киллер караулил жертву у подъезда, а затем целенаправленно гнался за мужчиной и произвел несколько выстрелов в жертву. Преступник использовал оружие АКС-74У.

Телеграмм канал Baza сообщает о задержании подозреваемого в убийстве Константина Балишанского. Предположительный киллер при задержании получил серьезное ранение и был госпитализирован.

Ранее сообщалось, что в Москве на улице Алексея Свиридова в районе Фили-Давыдково неизвестный открыл огонь из автоматического оружия по прохожим. Затем он скрылся во дворах и сбежал в сторону Нежинской улицы и Матвеевского леса.

Фото: Старшина 1-го класса Мэтью Лейстиков

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