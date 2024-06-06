В столичном главке МВД для ТАСС заявили, что преступление могло нести за собой заказной характер.
В ведомстве отметили, что киллер караулил жертву у подъезда, а затем целенаправленно гнался за мужчиной и произвел несколько выстрелов в жертву. Преступник использовал оружие АКС-74У.
Телеграмм канал Baza сообщает о задержании подозреваемого в убийстве Константина Балишанского. Предположительный киллер при задержании получил серьезное ранение и был госпитализирован.
Ранее сообщалось, что в Москве на улице Алексея Свиридова в районе Фили-Давыдково неизвестный открыл огонь из автоматического оружия по прохожим. Затем он скрылся во дворах и сбежал в сторону Нежинской улицы и Матвеевского леса.
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