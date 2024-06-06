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В Москве неизвестный открыл стрельбу из автомата по прохожим
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  • Ульянов Марк Владимирович
  • Опубликована сегодня в 11:37

В Москве неизвестный открыл стрельбу из автомата по прохожим

В Москве на улице Алексея Свиридова в районе Фили-Давыдково неизвестный открыл огонь из автоматического оружия по прохожим, передает Telegram-канал Baza.

По предварительным данным, в результате стрельбы погиб один человек. На место происшествия прибыло несколько машин скорой помощи.

На месте происшествия работают сотрудники полиции, стрелок пока не задержан. Известно, что нападавший скрылся с места происшествия через дворы.

Личность пострадавшего, которому 35 лет, пока не установлена. Информацию о нападении подтвердили в Московской городской прокуратуре.

Фото: U.S. Air Force / Staff Sgt. Levi Riendeau

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