В Москве на улице Алексея Свиридова в районе Фили-Давыдково неизвестный открыл огонь из автоматического оружия по прохожим, передает Telegram-канал Baza.

По предварительным данным, в результате стрельбы погиб один человек. На место происшествия прибыло несколько машин скорой помощи.

На месте происшествия работают сотрудники полиции, стрелок пока не задержан. Известно, что нападавший скрылся с места происшествия через дворы.

Личность пострадавшего, которому 35 лет, пока не установлена. Информацию о нападении подтвердили в Московской городской прокуратуре.

Фото: U.S. Air Force / Staff Sgt. Levi Riendeau