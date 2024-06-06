В Москве на улице Алексея Свиридова в районе Фили-Давыдково неизвестный открыл огонь из автоматического оружия по прохожим, передает Telegram-канал Baza.
По предварительным данным, в результате стрельбы погиб один человек. На место происшествия прибыло несколько машин скорой помощи.
На месте происшествия работают сотрудники полиции, стрелок пока не задержан. Известно, что нападавший скрылся с места происшествия через дворы.
Личность пострадавшего, которому 35 лет, пока не установлена. Информацию о нападении подтвердили в Московской городской прокуратуре.
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