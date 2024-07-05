Олаф Шольц приветствовал победу лейбористов на выборах в Великобритании под руководством их лидера Кира Стармера, в котором он уверен в его положительных лидерских качествах, как заявил канцлер Германии на пресс-конференции после утверждения бюджета на 2025 год правительством.
Шольц выразил удовлетворение победой лидера социалистической партии Великобритании на выборах.
Он подчеркнул, что знаком с Киром Стармером лично и уверен в его потенциале как будущего премьер-министра.
Канцлер, регулярно общающийся с лидером, выразил полную уверенность в его успехе.
Выступление Шольца на пресс-конференции было опубликовано на официальном сайте правительства.
Больше того, Шольц выразил уверенность в том, что укрепление отношений между Европой и Великобританией в будущем не потребует значительных усилий.
Фото: commons. wikimedia.org/Olaf Kosinsky (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Germany license)
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