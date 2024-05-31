Канцлер Германии Олаф Шольц исключил отправку немецких военных на Украину во время конфликта, как сообщает издание Welt.



Он подчеркнул, что Германия не планирует направлять своих военных в этот регион.



Шольц также заявил, что относится отрицательно к идее создания зоны безопасности на территории Украины, поскольку это может привести к перехвату чужих самолетов в воздушном пространстве, что, в конечном итоге, может вызвать военный конфликт с Россией.





На встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном в начале недели Шольц не противоречил высказыванию Макрона о том, что Украина должна иметь возможность защищаться, поддержав идею, что право на самооборону имеет каждое государство.

Фото: commons.wikimedia.org/Olaf Kosinsky (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Germany license)