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Шольц исключает отправку Бундесвера на Украину
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  • Антонов Владимир Сергеевич
  • Опубликована сегодня в 9:24

Шольц исключает отправку Бундесвера на Украину

Канцлер Германии Олаф Шольц исключил отправку немецких военных на Украину во время конфликта, как сообщает издание Welt.

Он подчеркнул, что Германия не планирует направлять своих военных в этот регион.

Шольц также заявил, что относится отрицательно к идее создания зоны безопасности на территории Украины, поскольку это может привести к перехвату чужих самолетов в воздушном пространстве, что, в конечном итоге, может вызвать военный конфликт с Россией.

На встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном в начале недели Шольц не противоречил высказыванию Макрона о том, что Украина должна иметь возможность защищаться, поддержав идею, что право на самооборону имеет каждое государство.

Фото: commons.wikimedia.org/Olaf Kosinsky (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Germany license)

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