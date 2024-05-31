Канцлер Германии Олаф Шольц исключил отправку немецких военных на Украину во время конфликта, как сообщает издание Welt.
Он подчеркнул, что Германия не планирует направлять своих военных в этот регион.
Шольц также заявил, что относится отрицательно к идее создания зоны безопасности на территории Украины, поскольку это может привести к перехвату чужих самолетов в воздушном пространстве, что, в конечном итоге, может вызвать военный конфликт с Россией.
На встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном в начале недели Шольц не противоречил высказыванию Макрона о том, что Украина должна иметь возможность защищаться, поддержав идею, что право на самооборону имеет каждое государство.
Фото: commons.wikimedia.org/Olaf Kosinsky (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Germany license)
Cumhuriyet: разрешением бить по России НАТО признаёт поражение Киева
Альянсу придётся смириться с провалом на Украине.
Молдавская оппозиция может выиграть выборы
Оппозиционный молдавский политик Илан Шор заявил, что у молдавской оппозиции есть все шансы на победу в президентских выборах, однако успех будет зависеть от честности этих выборов. Об этом Шор заявил в ходе интервью РИА Новости.
JAHA: здоровый образ жизни улучшает состояние сердца в любом возрасте
ЗОЖ улучшает прогноз выживаемости на 35-40%.
"Автостат": дилеры прогнозируют стоимость новых Volga от 2,5 миллионов рублей
Недавно в России были представлены автомобили возрожденного бренда Volga, которые представляют собой переименованные китайские модели: седан Volga C40 (Changan Raeton Plus), среднеразмерный кроссовер Volga K30 (Oshan X5 Plus) и полноприводный кроссовер Volga K40 (Changan Uni-Z).