Канцлер Федеративной Республики Германия Олаф Шольц осудил экстремистские лозунги, прозвучавшие на мероприятии на немецком острове Зильт.
Ранее было сообщено о том, что правоохранительные органы земли ФРГ Шлезвиг-Гольштейн изучают видеоматериалы, распространяемые в социальных сетях, с той вечеринки на Зильте, где участники выкрикивали экстремистские лозунги.
Шольц считает, что такие лозунги противны и недопустимы.
По информации немецкой газеты Bild, скандальное событие произошло в известном баре "Пони" в выходные.
На видео один из гостей в белой рубашке жестикулирует двумя пальцами у губ, намекая на символику, ассоциируемую с персоной Гитлера, и несколько раз, по всей видимости, воспроизводит жест, характерный для поклонения фюреру. Как упоминалось ранее, министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер охарактеризовала произошедшее как позор для страны.
Фото: commons.wikimedia.org/Olaf Kosinsky (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Germany license)
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