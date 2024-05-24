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Шольц осудил нацистские лозунги на немецкой вечеринке
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  • Антонов Владимир Сергеевич
  • Опубликована сегодня в 18:24

Шольц осудил нацистские лозунги на немецкой вечеринке

Канцлер Федеративной Республики Германия Олаф Шольц осудил экстремистские лозунги, прозвучавшие на мероприятии на немецком острове Зильт.

Ранее было сообщено о том, что правоохранительные органы земли ФРГ Шлезвиг-Гольштейн изучают видеоматериалы, распространяемые в социальных сетях, с той вечеринки на Зильте, где участники выкрикивали экстремистские лозунги.

Шольц считает, что такие лозунги противны и недопустимы.

По информации немецкой газеты Bild, скандальное событие произошло в известном баре "Пони" в выходные.

На видео один из гостей в белой рубашке жестикулирует двумя пальцами у губ, намекая на символику, ассоциируемую с персоной Гитлера, и несколько раз, по всей видимости, воспроизводит жест, характерный для поклонения фюреру. Как упоминалось ранее, министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер охарактеризовала произошедшее как позор для страны.

Фото: commons.wikimedia.org/Olaf Kosinsky (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Germany license)

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