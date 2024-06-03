Депутат Бундестага Сара Вагенкнехт, выступая перед медиагруппой Funke, подчеркнула, что канцлер Германии Олаф Шольц должен дать объяснения относительно изменения курса в стратегии применения ударов против целей в России.
Она выразила опасения относительно решения разрешить использование немецкого вооружения для атак на РФ, отметив, что такой шаг может привести к дальнейшей эскалации конфликта и даже третьей мировой войны.
Вагенкнехт также назвала Шольца угрозой для безопасности ФРГ, указав на потенциальные последствия такого действия. Она отметила, что тот, кто привносит войну в Россию через немецкое вооружение, в конечном счёте, рискует привнести её и в Германию.
Фото: president.gov.ua/PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website(Creative Commons Attribution 4.0 International license)
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