Депутат Бундестага Сара Вагенкнехт, выступая перед медиагруппой Funke, подчеркнула, что канцлер Германии Олаф Шольц должен дать объяснения относительно изменения курса в стратегии применения ударов против целей в России.

Она выразила опасения относительно решения разрешить использование немецкого вооружения для атак на РФ, отметив, что такой шаг может привести к дальнейшей эскалации конфликта и даже третьей мировой войны.

Вагенкнехт также назвала Шольца угрозой для безопасности ФРГ, указав на потенциальные последствия такого действия. Она отметила, что тот, кто привносит войну в Россию через немецкое вооружение, в конечном счёте, рискует привнести её и в Германию.

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