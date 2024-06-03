Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 01.06.2024 : 90,1915
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 01.06.2024 : 97,7908
Вагенкнехт: Шольц должен объяснить своё решение использовать немецкое оружие против РФ
  1. Главная
  2. Спецоперация на Украине
  • Гапоненко Артём Дмитриевич
  • Опубликована сегодня в 3:31

Вагенкнехт: Шольц должен объяснить своё решение использовать немецкое оружие против РФ

Депутат Бундестага Сара Вагенкнехт, выступая перед медиагруппой Funke, подчеркнула, что канцлер Германии Олаф Шольц должен дать объяснения относительно изменения курса в стратегии применения ударов против целей в России.

Она выразила опасения относительно решения разрешить использование немецкого вооружения для атак на РФ, отметив, что такой шаг может привести к дальнейшей эскалации конфликта и даже третьей мировой войны.

Вагенкнехт также назвала Шольца угрозой для безопасности ФРГ, указав на потенциальные последствия такого действия. Она отметила, что тот, кто привносит войну в Россию через немецкое вооружение, в конечном счёте, рискует привнести её и в Германию.

Фото: president.gov.ua/PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website(Creative Commons Attribution 4.0 International license)

Мир

Sham FM: Израиль нанес ракетные удары по Алеппо

Sham FM: Израиль нанес ракетные удары по Алеппо

Самолёты Израиля нанесли удары по военным позициям в окрестностях Алеппо, что на расстоянии 360 километров от Дамаска.

Читать полностью
Bloomberg: хуситы спровоцировали

Bloomberg: хуситы спровоцировали "волновой эффект" для мировой торговли

Из-за действий хуситов в Красном море, которые привели к фактической блокаде Баб-эль-Мандебского пр﻿олива для западных коммерческих судов, мировая торговля испытывает значительные потрясения.

Читать полностью

Общество

Мясников: прогулки способствуют насыщению сердца кислородом

Мясников: прогулки способствуют насыщению сердца кислородом

Мясников рекомендует пациентам, которые перенесли инфаркт, сохранять постоянную связь с их лечащим врачом.

Читать полностью
Food & Function: клюква необходима для здоровья сердца

Food & Function: клюква необходима для здоровья сердца

В Лондоне провели исследование, которое показало, что включение клюквы в ежедневный рацион способствует улучшению состояния сердечно-сосудистой системы.

Читать полностью

Новости