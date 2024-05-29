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Шольц призвал западные страны предоставить Украине доступ к миллиардам долларов
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  • Гапоненко Артём Дмитриевич
  • Опубликована сегодня в 3:09

Шольц призвал западные страны предоставить Украине доступ к миллиардам долларов

Канцлер Германии Олаф Шольц призвал западные страны оказать Украине финансовую помощь, предоставив ей доступ к средствам в миллиардах долларов, сообщила телекомпания ZDF.

Во время встречи немецко-французского правительства в замке Мезеберг Шольц заявил, что Германия и Франция поддерживают идею предоставления Киеву доходов от замороженных российских активов.

Шольц подчеркнул, что западные страны хотят обеспечить Украину дополнительными финансовыми ресурсами в миллиардах долларов, чтобы она могла поддерживать свою оборону, тем самым укрепляя безопасность всей Европы.

Фото:commons.wikimedia.org/Sandro Halank(Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)

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