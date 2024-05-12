Из указа президента Владимира Путина стало известно, что Сергей Шойгу был назначен секретарем Совета безопасности РФ.
В документе также приведен список кандидатур на высокие государственные посты, предложенных для назначения.
Владимир Колокольцев предложен на должность Министра внутренних дел, Александр Куренков - на пост Министра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.
Для занимания должности Министра иностранных дел рекомендован Сергей Лавров, а Андрей Белоусов может стать Министром обороны. Константин Чуйченко предложен на роль Министра юстиции.
Для руководящих позиций в федеральных службах предложены Сергей Нарышкин (Служба внешней разведки), Александр Бортников (Федеральная служба безопасности), Виктор Золотов (Федеральная служба войск национальной гвардии), Дмитрий Кочнев (Федеральная служба охраны), Александр Линц (Главное управление специальных программ Президента) и Борис Ковальчук (глава Счетной палаты).
Фото:en.kremlin.ru/Presidential Executive Office of Russia(Creative Commons Attribution 4.0 License)
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