Сергей Шойгу назвал специальную военную операцию на Украине своей главной задачей на новом посту секретаря Совета Безопасности РФ. Об этом он рассказал в интервью Павлу Зарубину, опубликованном в Телеграм-канале журналиста.
Индия в апреле втрое увеличила импорт золота
Индия по итогам апреля в три раза увеличила закупки золото на внешних рынках, сообщает министерства торговли и промышленности страны. В денежном выражении инвестиции государства в драгоценный метал за месяц превысили 3 млрд долларов.
Markiza: жизнь Фицо после операции всё ещё в опасности
Жизнь премьера Словакии Роберта Фицо остается в опасности, после проведенной накануне операции чиновник был введен в состояние медикаментозной комы, сообщают местные СМИ.
Ведомости: Борис Титов может занять должность Чубайса
Бывший уполномоченный по защите прав предпринимателей в РФ борис Титов может вновь вернуться на государственную службу. Срок его полномочий истёк почти два года назад и сейчас в администрации президента прочат экс-чиновнику новую должность, сообщают "Ведомости".
Минюст предложил ввести в СИЗО должность для священников
Минюст представил законопроект о введении должностей для священнослужителей в следственных изоляторах.