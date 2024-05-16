Бывший уполномоченный по защите прав предпринимателей в РФ борис Титов может вновь вернуться на государственную службу. Срок его полномочий истёк почти два года назад и сейчас в администрации президента прочат экс-чиновнику новую должность, сообщают "Ведомости".