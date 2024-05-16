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  2. Спецоперация на Украине
  • Гладких Ольга Александровна
  • Опубликована сегодня в 9:39

Шойгу заявил, что СВО остаётся его главной задачей

Сергей Шойгу назвал специальную военную операцию на Украине своей главной задачей на новом посту секретаря Совета Безопасности РФ. Об этом он рассказал в интервью Павлу Зарубину, опубликованном в Телеграм-канале журналиста.

Мир

Индия в апреле втрое увеличила импорт золота

Индия в апреле втрое увеличила импорт золота

Индия по итогам апреля в три раза увеличила закупки золото на внешних рынках, сообщает министерства торговли и промышленности страны. В денежном выражении инвестиции государства в драгоценный метал за месяц превысили 3 млрд долларов.

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Markiza: жизнь Фицо после операции всё ещё в опасности

Markiza: жизнь Фицо после операции всё ещё в опасности

Жизнь премьера Словакии Роберта Фицо остается в опасности, после проведенной накануне операции чиновник был введен в состояние медикаментозной комы, сообщают местные СМИ.

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Общество

Ведомости: Борис Титов может занять должность Чубайса

Ведомости: Борис Титов может занять должность Чубайса

Бывший уполномоченный по защите прав предпринимателей в РФ борис Титов может вновь вернуться на государственную службу. Срок его полномочий истёк почти два года назад и сейчас в администрации президента прочат экс-чиновнику новую должность, сообщают "Ведомости".

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Минюст предложил ввести в СИЗО должность для священников

Минюст предложил ввести в СИЗО должность для священников

Минюст представил законопроект о введении должностей для священнослужителей в следственных изоляторах.

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Новости