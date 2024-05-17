Бывший министр обороны России, а ныне секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу хорошо знает потребности Вооружённых сил и возможности отечественной промышленности. Поэтому у него будет много работы на новом посту, отметил сегодня Владимир Путин во время своего визита в Китай.

"У Шойгу будет огромный пласт работы, он знает и о потребностях ВС РФ, и о возможностях промышленности", - заявил Путин.

Также президент назвал Андрея Белоусова, который сменил Сергея Шойгу на посту министра обороны, лучшим экономистом России. По мнению главы государства, именно благодаря этому качеству Белоусов сможет эффективно координировать работу министерства обороны со всеми остальными ведомствами страны.

Фото: Министретсво оброны России (Creative Commons Attribution 4.0)