Украина нацелена на получение истребителей F-16 от различных стран как можно скорее. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.

Во время встречи с министром обороны Нидерландов Кайсой Оллонгреном в Киеве глава украинского правительства обсудил сотрудничество в области военного производства и обмен оборонными технологиями между двумя странами.

Шмыгаль выразил благодарность Нидерландам за их инициативу по совместной поставке Украине зенитных ракетных комплексов Patriot.

Особое внимание было уделено ожидаемой передаче Украине истребителей F-16, поскольку они будут способствовать защите инфраструктуры страны.

Фото: flickr.com/US Air Force(Creative Commons CC0 License)