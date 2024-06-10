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Шмыгаль: Украина хочет как можно быстрее получить истребители F-16
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  • Гапоненко Артём Дмитриевич
  • Опубликована сегодня в 0:47

Шмыгаль: Украина хочет как можно быстрее получить истребители F-16

Украина нацелена на получение истребителей F-16 от различных стран как можно скорее. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.

Во время встречи с министром обороны Нидерландов Кайсой Оллонгреном в Киеве глава украинского правительства обсудил сотрудничество в области военного производства и обмен оборонными технологиями между двумя странами.

Шмыгаль выразил благодарность Нидерландам за их инициативу по совместной поставке Украине зенитных ракетных комплексов Patriot.

Особое внимание было уделено ожидаемой передаче Украине истребителей F-16, поскольку они будут способствовать защите инфраструктуры страны.

Фото: flickr.com/US Air Force(Creative Commons CC0 License)

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