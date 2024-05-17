Находящийся в Белоруссии польский бывший судья Томаш Шмидт направил письмо в посольство Варшавы в Минске о нарушении его прав: польские власти официально не информировали судью об основаниях выдвинутого против него обвинения, однако готовится европейский ордер на его арест.