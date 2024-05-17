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  • Гладких Ольга Александровна
  • Опубликована сегодня в 10:01

Экс-судья Шмидт обратился в польское посольство в Минске из-за нарушения его прав

Находящийся в Белоруссии польский бывший судья Томаш Шмидт направил письмо в посольство Варшавы в Минске о нарушении его прав: польские власти официально не информировали судью об основаниях выдвинутого против него обвинения, однако готовится европейский ордер на его арест.

Мир

РФ и Малайзия согласовали отмену двойного налогообложения

РФ и Малайзия согласовали отмену двойного налогообложения

С первого января будущего года между Россией и Малайзией не будет двойного налогообложения. В основу договоренности заданы типовые подходы к международным налоговым договорам с зарубежными странами, которых придерживается российская сторона, сообщает минфин РФ.

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В ЕС подтвердили приверженность принципу

В ЕС подтвердили приверженность принципу "одного Китая"

Это заявление прозвучало в то время, когда российский лидер находится с визитом в Китае. Возможно, это можно рассматривать как своего рода "реверанс" в сторону Китая.

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Общество

ВТБ: мошенники звонят россиянам с предложением продлить срок действия карты

ВТБ: мошенники звонят россиянам с предложением продлить срок действия карты

Злоумышленники похищают деньги россиян с помощью вредоносного ПО.

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Иноагент Макаревич поднял себе гонорар после переезда в Израиль

Иноагент Макаревич поднял себе гонорар после переезда в Израиль

Музыкант-иноагент Андрей Макаревич поднял стоимость своих выступлений почти на 15%, сообщают СМИ. Свой гонорар экс-участник "Машины времени" увеличил до 35 тыс. евро, это на пять тыс. евро больше, чем двумя годами ранее, сообщает telegram-канал Mash.

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Новости