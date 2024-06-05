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Школьницу удалили с экзамена из-за забытого в джинсах телефона
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  • Юнина Дарья Викторовна
  • Опубликована сегодня в 13:01

Школьницу удалили с экзамена из-за забытого в джинсах телефона

В одной из столиц России одиннадцатиклассница была удалена с экзамена по обществознанию за забытый мобильный телефон в кармане джинс. Уполномоченный по правам ребёнка в Москве Ольга Ярославская сообщила, что права участницы ЕГЭ не были соблюдены, ведь девушка сообщила об обнаруженном гаджете, как только вспомнила о нём.

Омбудсмен Ярославская обратила внимание общественности на полное несоблюдение прав участницы ЕГЭ. По её словам, девушка из-за большого волнения перед серьёзным экзаменом забыла о мобильнике в кармане. Школьница сама обнаружила мобильник и моментально обратилась к работникам. После того как школьница вспомнила про гаджет, её сразу попросили покинуть аудиторию, а после и пункт проведения экзамена. Для участника экзамена это означает отсутствие возможности подать апелляционную жалобу за некорректное проведение ЕГЭ. В конце своей речи Ольга Ярославская сказала, что берёт контроль в свои руки и отмечает полное пренебрежение правами девушки.

Ранее в Воронежской области произошёл громкий скандал, участниками которого оказались участники единого государственного экзамена. Шум разразился, когда стало известно о сотрудниках, которые просили поднять школьницу кофту. Однако в ведомстве Воронежской области объяснили, что работники не могли такого требовать от одиннадцатиклассников и произошедшее — не более чем ошибка. Позже к конфликту подключилась и глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Она сообщила, что получила огромное количество жалоб о непристойном поведении сотрудников на пункте проведения экзамена. По словам школьниц, их досматривали вплоть до нижнего белья.

Фото: Narek75 (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)

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