Уполномоченный по охране государственного языка в Украине Тарас Креминь отметил, что ученики предпочитают общаться на русском языке не менее активно, чем на официальном украинском, при этом выразил недовольство недостаточным уровнем владения украинским языком.



По мнению Креминя, проведенные властями исследования в сфере использования государственного языка в учебном процессе в школах, расположенных в исторически двуязычных городах и областных центрах, показали необходимость ужесточения контроля за соблюдением использования украинского языка.



"В образовательной сфере… имеются нарушения, особенно в тех областях, которые являются наиболее популярными среди родителей, учителей и детей. Это — области интернета и обслуживания. Вне учебного заведения ребенок пользуется различными услугами, посещает торговые точки и общепит, видит многочисленные наружные рекламы и вывески на негосударственном языке, слышит негосударственный язык дома. Откуда же удивление, что наши ученики предпочитают двуязычие, время от времени не владея должным образом официальным языком?" — поделился Креминь в социальных сетях.



По его мнению, следует ужесточить контроль за использованием официального языка на всех уровнях образования, начиная с дошкольного и заканчивая высшим образованием.



Кроме того, он подчеркнул необходимость привлечения граждан к обнаружению нарушений языкового законодательства и информированию соответствующих органов власти об этих нарушениях.



Согласно опубликованным результатам мониторинга, в котором приняли участие 7031 школьник из 121 учебного заведения, русский язык остается популярным среди обыденного общения на территории Днепропетровской, Харьковской, Николаевской и Одесской областей.



Особенно отмечается, что каждый третий школьник в этих регионах общается чаще на русском языке, чем на украинском.



Исследование также показало, что за пределами школы одна пятая часть детей общается на двух языках.

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