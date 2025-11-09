Челюсть отвисла от вкуса: курица в сливочно-чесночном соусе — готовлю за 30 минут

Шкмерули по-грузински — это блюдо, которое невозможно спутать ни с чем: золотистая хрустящая курица, густой сливочно-чесночный соус и аромат свежей зелени создают вкусовой баланс, перед которым трудно устоять. Готовится шкмерули просто, прямо на сковороде, без духовки и лишних хлопот, а результат получается ресторанным.

Откуда взялось блюдо

Рецепт шкмерули (или чкмерули) родом из горного села Чкмери в Грузии. Изначально курицу запекали в глиняных горшках, но современный вариант на сковороде ничем не уступает по вкусу. Секрет блюда в правильной обжарке птицы и насыщенном чесночно-сливочном соусе, который впитывает всё богатство вкусов.

Ингредиенты и подготовка

Для пяти порций понадобятся:

курица (до 1,5 кг) — 1 шт.;

сливки 20% — 500 мл;

чеснок — около 60 г (1 головка);

растительное масло — 2 ст. л.;

укроп и петрушка — по 10 г;

паприка — 1 ч. л.;

острый перец — 2 г (по вкусу);

соль и чёрный перец — по вкусу.

Выбирайте небольшую птицу: она лучше прожаривается и остаётся сочной. Если используете замороженную курицу, размораживайте её медленно — в холодильнике, а не при комнатной температуре.

Подготовка курицы

Курицу вымойте, удалите кончики крыльев и, при желании, гузку. Разрежьте тушку вдоль грудной кости и распластайте ладонями, чтобы получился "цыплёнок табака" — именно так он должен лечь на сковороду. Посолите мясо с обеих сторон и оставьте на 10 минут, чтобы соль равномерно распределилась.

Обжаривание

Разогрейте растительное масло в широкой сковороде с толстым дном. Выложите курицу спинкой вниз, сверху накройте тарелкой и установите небольшой груз (например, банку с водой). Обжаривайте 15 минут до появления румяной корочки. Аккуратно переверните и жарьте вторую сторону также 15 минут.

Такая техника помогает добиться равномерной прожарки и делает кожу идеально хрустящей, а мясо — сочным внутри.

Приготовление соуса

Когда курица готова, переложите её на тарелку и нарежьте порционными кусками. В ту же сковороду выложите измельчённый чеснок и слегка обжарьте его на остатках масла — до появления аппетитного аромата. Главное — не дать ему подгореть, иначе соус станет горьким.

Влейте сливки, убавьте огонь и перемешайте. Добавьте специи: паприку, чёрный и острый перец, соль. Затем положите нарезанную зелень. Соус нужно прогреть до лёгкого кипения — он должен стать однородным и слегка загустеть.

Финальный штрих

Положите куски курицы обратно в сковороду, кожей вверх. Полейте сливочно-чесночным соусом и томите под крышкой ещё 10 минут. За это время мясо впитает аромат приправ и сливок, а соус приобретёт насыщенный вкус.

Перед подачей выложите курицу на большое блюдо, полейте горячим соусом и украсьте зеленью.

Советы шаг за шагом

Не экономьте на чесноке. Его аромат — душа шкмерули. Выбирайте жирные сливки. Они дают густой, насыщенный соус без расслаивания. Не используйте сливочное масло вместо растительного. Оно горит при жарке и может испортить вкус. Готовьте на среднем огне. Сильный жар пересушит мясо.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: курица слишком крупная.

Последствие: плохо прожаривается и остаётся сырой у костей.

Альтернатива: брать птицу весом не более 1,3-1,5 кг.

Ошибка: чеснок пережарен.

Последствие: соус горчит.

Альтернатива: обжаривать не дольше 30 секунд.

Ошибка: использование слишком жидких сливок.

Последствие: соус получается водянистым.

Альтернатива: брать сливки жирностью не ниже 20%.

А что если…

Если нет сливок, можно заменить их смесью молока и сметаны (в пропорции 2:1). Для более насыщенного вкуса добавьте немного белого вина или ложку сливочного масла. Любители специй могут усилить аромат кумином, кориандром или сухим чесноком.

Плюсы и минусы блюда

Плюсы Минусы Простота приготовления Калорийный соус Готовится на одной сковороде Требует внимания при жарке Подходит для любого гарнира Быстро густеет при остывании

FAQ

Как выбрать сливки для соуса?

Идеально — 20-25% жирности. Более лёгкие сливки могут свернуться при нагревании.

Можно ли готовить без крышки?

Нет, крышка помогает сохранить сочность и равномерно прогреть курицу.

С чем подают шкмерули?

С грузинским лавашем, картофелем или просто с белым рисом.

Мифы и правда

Миф: шкмерули — то же самое, что цыплёнок табака.

Правда: техника жарки похожа, но вкус формирует сливочно-чесночный соус.

Миф: чеснок перебивает вкус мяса.

Правда: при правильной тепловой обработке он становится мягким и сладковатым.

Миф: блюдо сложно приготовить.

Правда: достаточно одной сковороды и базовых ингредиентов.

Исторический контекст

Шкмерули впервые начали готовить в селе Чкмери, откуда и пошло название. В советское время рецепт попал в рестораны Тбилиси, а оттуда — по всему миру. Сейчас его подают не только в Грузии, но и в европейских ресторанах кавказской кухни.

Три интересных факта

В Грузии шкмерули часто готовят в глиняных кеци — утолщённых сковородах, сохраняющих тепло.

В оригинале чеснок добавляли не в сливки, а в молотый грецкий орех.

Сливки в рецепт вошли позже — под влиянием европейской кухни.