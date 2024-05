Швеция не собирается направлять свой персонал в Украину, однако оставляет за собой возможность рассмотреть такой вариант в случае предложения союзников в НАТО, заявил министр обороны Швеции Пол Йонсон.



Согласно изданию Breaking Defense, он отметил, что конкретного предложения на данный момент нет, но в случае его появления готов рассмотреть его.



По информации газеты Aftonbladet, в дискуссионной статье Пол Йонсон и представители шведского парламента сообщили, что Швеция выделит дополнительные $28 млн на оборону и получит $85 млн при перераспределении средств. Эти средства будут направлены на укрепление обороноспособности страны.

Также газета Dagens Nyheter отметила, что шведская военно-промышленная отрасль переживает подъем благодаря увеличению заказов на поставки вооружений и боеприпасов в Украину, а также процессу перевооружения.



Швеция официально присоединилась к НАТО 7 марта, став 32-м членом альянса. В то же время Россия заявляет о высокой активности НАТО у своих западных границ в последние годы. Альянс расширяет свои инициативы и описывает их как сдерживание российской агрессии. В свою очередь, Москва высказывала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе, подчеркивая, что Россия не является угрозой, но будет реагировать на действия, которые могут угрожать ее интересам.



Среди стран НАТО все чаще звучат рассуждения о возможном прямом вмешательстве в украинский конфликт. Так, президент Франции Эммануэль Макрон заявил о возможной отправке французских военных в Украину. Это заявление вызвало критику со стороны Германии и других партнеров в НАТО, а также внутри самой Франции.



Позднее в Кремле отметили, что обратили внимание на заявления Макрона относительно возможной отправки военных в Украину и его позицию относительно стратегического поражения России в этом регионе. Там подчеркнули, что многие страны-участницы парижского мероприятия по Украине относятся к этому вопросу достаточно осмотрительно и признают потенциальные опасности прямого включения в конфликт, что не соответствует их интересам.

Фото: www.dvidshub.net/Spc. Justin De Hoyos (it is in the public domain)