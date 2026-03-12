Неожиданность для Камчатки: Шивелуч готовит второе дыхание после мощного взрывного извержения

Вулкан Шивелуч на Камчатке 12 марта устроил мощное взрывное извержение. Столб пепла взметнулся на восемь километров над уровнем моря. Шлейф унесло на десять километров к востоку. Взрыв длился около пятнадцати минут с сильной парогазовой активностью. Специалисты Камчатской группы реагирования на вулканические извержения зафиксировали все на видео. Авиационный код опасности подняли до оранжевого из-за угрозы для полетов.

Хронология события

Шивелуч проснулся рано утром 12 марта. Камчатская группа реагирования на вулканические извержения отметила резкий скачок активности. Видеокамеры Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН запечатлели серое облако, растущее на глазах. Оно повисло над вершиной, а потом поплыло на восток.

Эксплозивное событие длилось ровно пятнадцать минут. В это время вулкан выбрасывал не только пепел, но и газы с паром. Давление в магматическом канале нарастало, и наконец прорвало корку. Шлейф достиг восьми километров — это высота, где летают реактивные самолеты.

Специалисты KVERT сразу проанализировали траекторию облака. Оно удалилось на десять километров от кратера. Такие детали помогают предсказывать дальнейшее движение.

Физика взрыва

Внутри Шивелуча кипит магма, насыщенная газами. Когда давление газов превышает прочность пород, происходит взрыв. Пепел — это измельченные вулканические породы, разлетающиеся со скоростью до сотен метров в секунду. Физика здесь проста: расширение газов толкает частицы вверх, против гравитации.

Парогазовая активность усиливает эффект. Вода из magma испаряется, создавая дополнительный объем. Столб поднимается высоко, потому что легкие частицы пепла ловят восходящие потоки. На высоте восемь километров температура воздуха падает, и облако остывает, становясь видимым.

"Извержения Шивелуча влияют на всю Камчатку, нарушая авиацию и сельское хозяйство. Пепел оседает на полях, портит урожай и загрязняет воду. Власти регионов должны иметь планы на такие случаи, координировать с вулканологами. Мониторинг спасает жизни, а готовность снижает ущерб. Без этого территориям грозят простои." Управленец муниципального уровня Светлана Кузнецова

Антропологи отмечают, что камчадалы веками живут с вулканами. Их мифы отражают физику: боги дыма и огня. Сегодня наука объясняет то же через давление и газы.

Угрозы и меры

Оранжевый код опасности ввели не зря. Пепел опасен для двигателей самолетов — он плавится и забивает турбины. Если ветер сменится, пепел опустится на поселки, вроде Корякского. Там уже случались пеплопады, блокировавшие дороги.

Авиакомпании меняют маршруты. KVERT следит за шлейфом круглосуточно. Жители знают: при оранжевом коде проверяют крыши и запасы воды. Пепел тяжелый, давит на постройки.

Вулканологи подчеркивают риски для полетов. Шлейф на десять километров — это зона турбулентности. Меры просты: обълеты и мониторинг ветров.