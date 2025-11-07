Остров, который чинит флот: Россия создаёт собственный морской щит на краю страны — новый импульс

На самом южном рубеже России, на небольшом острове Шикотан, начался масштабный этап модернизации судоремонтного завода. После завершения работ предприятие сможет обслуживать крупнотоннажные суда водоизмещением до шести тысяч тонн. Это событие открывает новую страницу в развитии рыбопромысловой отрасли региона и снижает зависимость от зарубежных сервисов. Об этом сообщил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.

Новый импульс для промышленности острова

Шикотан — самый маленький из обитаемых островов Курильской гряды, но его значение для экономики Дальнего Востока постоянно растёт. Здесь активно развиваются инфраструктурные и промышленные проекты, направленные на поддержку рыболовецкого флота. Реконструкция завода позволит отказаться от практики отправки судов за границу для капитального ремонта и профилактических работ.

Теперь обслуживание флота будет проводиться на месте, что не только ускорит процесс восстановления, но и обеспечит дополнительные рабочие места для местных специалистов. По оценкам экспертов, такая мера укрепит позиции России на рынке морских перевозок и повысит конкурентоспособность отечественного судостроения.

Импортозамещение на практике

Губернатор Валерий Лимаренко подчеркнул, что развитие судоремонтных мощностей полностью соответствует политике импортозамещения.

"Курс на импортозамещение в рыбопромысловой отрасли — это правильный и единственно верный путь. Сегодня регион не зависит от иностранных государств в вопросах обслуживания судов. В промысловом флоте Сахалинской области появляются суда отечественного производства. Уже работает база для их ремонта. Это позволяет нам укреплять экономическую устойчивость и продовольственную безопасность", — сказал глава региона во время рабочей поездки на Шикотан.

Его слова подтверждают: Сахалинская область стремится к полной автономности в сфере технического обслуживания флота. Отказ от зарубежных верфей и сервисов снижает валютные риски и поддерживает национальную промышленность.

Перспективы и сроки реализации

Модернизация судоремонтного завода должна завершиться уже к декабрю текущего года. После обновления мощности предприятия позволят ремонтировать до 60 судов ежегодно. Это станет значительным вкладом в развитие транспортной и рыболовной инфраструктуры региона.

Проект на Шикотане демонстрирует, что даже на отдалённых территориях возможно развитие высокотехнологичных производств, обеспечивающих устойчивость и безопасность страны.