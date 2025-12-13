Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Ранняя деменция у мужчин
Ирина Соколова Опубликована сегодня в 1:06

Спящий вирус ветрянки оказался опаснее, чем думали: но от него есть неожиданная защита для ума

Вакцина от лишая сократила смертность от деменции на 30 процентов — Cell

Может показаться, что прививка от опоясывающего лишая — история сугубо про боль, сыпь и осложнения после "спящего" вируса ветрянки. Но в Уэльсе она неожиданно стала ещё и ключом к разговору о памяти, мышлении и старении мозга. Необычное правило вакцинации, введённое в 2013 году, создало почти "лабораторные" условия в реальной жизни и позволило сравнить людей одинакового возраста, но с разным доступом к прививке. Подробности работы опубликованы в журнале Cell.

Как программа в Уэльсе превратилась в "естественный эксперимент"

Вакцинация от опоясывающего лишая в Уэльсе стартовала как часть обычной профилактики для пожилых: цель — снизить вероятность заболевания и тяжёлых осложнений. Важной деталью стал возрастной критерий: люди могли получить прививку в определённом возрасте, а те, кто был чуть старше, оказывались за рамками программы. В результате образовались две очень близкие по возрасту группы, отличавшиеся главным образом статусом вакцинации — редкий случай для изучения эффектов на больших данных.

Такие "квазирандомизированные" ситуации ценят эпидемиологи: когда правило доступа действует как почти случайный "переключатель", уменьшается влияние привычных искажений. Например, часто бывает так, что прививки чаще делают люди, которые в целом внимательнее к здоровью. Здесь же ключевой фактор — не мотивация, а формальный порог, поэтому сравнение выходит чище. Именно это и дало надежду увидеть не только корреляцию, но и более убедительный намёк на причинный эффект.

Что показал анализ за годы наблюдений

Данные за длительный период наблюдений указали на два важных направления эффекта. Первое — профилактическое: у привитых ниже вероятность столкнуться с лёгким когнитивным нарушением, которое нередко становится "преддверием" деменции. Второе — потенциально терапевтическое: у людей, которым диагноз деменции поставили ещё до старта программы, прививка была связана с более благоприятным течением, включая меньшую вероятность смерти от деменции в последующие годы.

В публикациях и пересказах результатов фигурирует оценка порядка "почти на 30% меньше" для риска смерти от деменции у вакцинированных в группе уже заболевших. При этом в более ранних работах по тому же "естественному эксперименту" в Уэльсе описывали снижение риска новых диагнозов деменции примерно на 20%. Эти цифры не означают, что прививка "лечит" болезнь, но они делают гипотезу о защитном влиянии достаточно серьёзной, чтобы продолжать исследования.

Почему вообще прививка от лишая может быть связана с деменцией

Опоясывающий лишай вызывает вирус varicella-zoster — тот самый, что в детстве даёт ветрянку, а позже способен "просыпаться". Есть версии, что повторные активации вируса и связанные с ними воспалительные процессы могут влиять на нервную систему и со временем повышать уязвимость мозга. Тогда вакцина может работать в двух направлениях: снижать вероятность реактивации и одновременно "перенастраивать" иммунный ответ так, что общая воспалительная нагрузка становится ниже.

При этом авторы подчёркивают: механизмы пока не закрыты "на замок". В таких историях важно не упрощать: деменция — не одно заболевание, а целый спектр состояний, и влияние на риск может отличаться в зависимости от типа деменции, сопутствующих болезней и общего состояния. Поэтому следующая задача — разобраться, какой именно биологический путь связывает вакцинацию и когнитивные исходы.

Что меняется сейчас: новая версия вакцины и проверка эффекта

С момента валлийской программы изменились и подходы к профилактике лишая: в ряде стран на смену старой живой вакцине пришла новая, рекомбинантная (Shingrix). Логичный вопрос для учёных: сохранится ли "бонус" для когнитивного здоровья у новой версии и будет ли он сильнее, слабее или иным по профилю. Это важно и для практики здравоохранения: если эффект подтвердится, он может повлиять на приоритеты вакцинации у пожилых.

Отдельно стоит помнить, что подобные результаты — не повод заниматься самолечением или ожидать мгновенных клинических рекомендаций "от деменции". Прививка — часть профилактики, как и контроль давления, физическая активность, сон и коррекция факторов риска. Но именно в этом и ценность находки: она подсказывает новый биомедицинский маршрут, который можно превратить в более прицельные методы предупреждения и замедления болезни.

Сравнение: вакцинация от лишая и другие способы снизить риск деменции

Разговор о профилактике деменции обычно опирается на несколько больших направлений, и вакцинация здесь — новый игрок.

  1. Контроль сосудистых факторов (давление, диабет, холестерин) считается одним из самых практичных путей снизить риск когнитивного снижения, особенно для сосудистой деменции.

  2. Образ жизни — движение, социальная активность, тренировка слуха (при тугоухости), режим сна — помогает поддерживать "запас прочности" мозга, хотя эффект индивидуален.

  3. Медицинская профилактика обычно сводится к управлению рисками, потому что универсальной "таблетки от деменции" нет.

  4. Вакцинация от лишая потенциально добавляет ещё один слой защиты: через контроль вирусной реактивации и иммунного ответа, если причинная связь подтвердится в дальнейших работах.

Популярные вопросы о связи прививки от лишая и деменции

Может ли вакцина полностью предотвратить деменцию?

Нет, речь не о стопроцентной защите. Исследования показывают снижение риска и более благоприятные исходы у части людей, но деменция имеет много причин и форм.

Что лучше: старая вакцина или новая?

Сегодня во многих странах используют Shingrix, но вопрос о том, сохранится ли именно "антидементный" эффект и каким он будет, ещё изучается.

Сколько стоит вакцинация от опоясывающего лишая?

Цена зависит от страны, схемы и того, покрывает ли её страховка или госпрограмма. Самый надёжный способ — уточнить у местной службы здравоохранения или в клинике, которая делает прививки.

Как выбрать, нужна ли мне эта прививка?

Обычно учитывают возраст, иммунный статус и риски осложнений. Лучшее решение — обсудить показания и противопоказания с врачом, особенно если есть хронические заболевания или иммуносупрессивная терапия.

