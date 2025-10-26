Гроздья, как из пластика: почему модный виноград Shine Muscat вызвал тревогу у покупателей

На прилавках подмосковных магазинов появился новый сорт винограда с огромными глянцевыми гроздьями, который покупатели уже окрестили "пластиковым". На деле это зеленый виноград Shine Muscat — элитный столовый сорт, родом из Японии, но сегодня широко выращиваемый в Китае. Почему ягоды кажутся ненастоящими, безопасен ли этот продукт и как не купить подделку — разбираемся подробно.

От японских теплиц до китайских плантаций

Сорт Shine Muscat был выведен японскими селекционерами в начале 2000-х годов и быстро завоевал азиатский рынок благодаря крупным ягодам, плотной кожуре и сладкому вкусу с оттенком муската. Сегодня основная масса экспорта приходится уже не на Японию, а на Китай.

"Это преимущественно провинции северо-западного и северо-восточного Китая, а также более тёплые регионы с развитым садоводством. Мелкие партнёры, кооперативы и агрокомбинаты поставляют урожай подрядчикам по экспорту", — рассказал доктор экономических наук, профессор, экс-замминистра сельского хозяйства и продовольствия РФ Леонид Холод.

По словам эксперта, именно из китайских регионов этот виноград попадает в российские магазины. Продукт быстро завоевал популярность в Подмосковье благодаря размеру и сладкому вкусу ягод, которые выглядят почти как декоративные.

Как вырастают гигантские ягоды

Секрет в технологии. Чтобы добиться идеального вида и крупных размеров, производители применяют агротехнические приёмы и регуляторы роста.

"Например, гиббереллины, аналоги бензиламинопурина и ему подобные. Это общая практика в коммерческом садоводстве", — пояснил эксперт.

Эти вещества стимулируют рост ягод, делая их сочными и одинаковыми по форме. По международным стандартам, подобные препараты допустимы при соблюдении дозировок и сроков обработки. Однако каждая страна устанавливает свои нормы безопасности.

Почему в некоторых странах Shine Muscat запрещён

Иногда партии винограда с высокими остатками регуляторов роста или пестицидов не допускают к продаже. Но, как отмечает Холод, это не означает, что сам сорт под запретом.

"В случаях, когда в ягодах выявляли повышенный процент остатков пестицидов, то товар не допускали в страну. При этом различия в практике контроля между странами возможны. Наши службы пока не находили нарушений, поэтому товар всё ещё на прилавках", — уточнил эксперт.

В России фитосанитарный контроль остаётся обязательным, и каждая партия винограда проходит проверку на соответствие санитарным нормам.

Советы шаг за шагом: как выбрать безопасный виноград

Проверяйте документы. Покупатель вправе потребовать фитосанитарный сертификат и протокол лабораторных испытаний. Читайте этикетку. На упаковке должна быть маркировка на русском языке с указанием производителя и импортёра. Покупайте у проверенных продавцов. Крупные сети чаще работают с сертифицированными поставщиками. Обращайте внимание на внешний вид. Слишком блестящие ягоды могут быть покрыты воском — его легко смыть тёплой водой. Мойте тщательно. Замачивайте виноград 5-10 минут в тёплой воде, затем промойте — это поможет удалить поверхностные остатки веществ.

"Перед приёмом тщательно мойте виноград в тёплой проточной воде, можно замачивать его на 5-10 минут и промывать, чтобы убрать поверхностные остатки", — отметил Холод.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: покупать виноград без маркировки и сертификатов.

Последствие: риск получить продукт с превышением норм пестицидов.

Альтернатива: запрашивайте документы о происхождении и лабораторных проверках.

Ошибка: не мыть ягоды перед употреблением.

Последствие: возможное попадание остатков химикатов в организм.

Альтернатива: промывать под проточной водой, замачивать в слабом растворе соды или соли.

Ошибка: употреблять импортный виноград в больших количествах, особенно детям.

Последствие: нагрузка на пищеварение и возможные аллергические реакции.

Альтернатива: чередовать с сезонными локальными ягодами, выращенными в России.

Сравнение сортов: Shine Muscat и отечественные аналоги