Елена Малинина Опубликована сегодня в 20:45

Гроздья, как из пластика: почему модный виноград Shine Muscat вызвал тревогу у покупателей

Леонид Холод рассказал, почему китайский виноград Shine Muscat безопасен при соблюдении норм

На прилавках подмосковных магазинов появился новый сорт винограда с огромными глянцевыми гроздьями, который покупатели уже окрестили "пластиковым". На деле это зеленый виноград Shine Muscat — элитный столовый сорт, родом из Японии, но сегодня широко выращиваемый в Китае. Почему ягоды кажутся ненастоящими, безопасен ли этот продукт и как не купить подделку — разбираемся подробно.

От японских теплиц до китайских плантаций

Сорт Shine Muscat был выведен японскими селекционерами в начале 2000-х годов и быстро завоевал азиатский рынок благодаря крупным ягодам, плотной кожуре и сладкому вкусу с оттенком муската. Сегодня основная масса экспорта приходится уже не на Японию, а на Китай.

"Это преимущественно провинции северо-западного и северо-восточного Китая, а также более тёплые регионы с развитым садоводством. Мелкие партнёры, кооперативы и агрокомбинаты поставляют урожай подрядчикам по экспорту", — рассказал доктор экономических наук, профессор, экс-замминистра сельского хозяйства и продовольствия РФ Леонид Холод.

По словам эксперта, именно из китайских регионов этот виноград попадает в российские магазины. Продукт быстро завоевал популярность в Подмосковье благодаря размеру и сладкому вкусу ягод, которые выглядят почти как декоративные.

Как вырастают гигантские ягоды

Секрет в технологии. Чтобы добиться идеального вида и крупных размеров, производители применяют агротехнические приёмы и регуляторы роста.

"Например, гиббереллины, аналоги бензиламинопурина и ему подобные. Это общая практика в коммерческом садоводстве", — пояснил эксперт.

Эти вещества стимулируют рост ягод, делая их сочными и одинаковыми по форме. По международным стандартам, подобные препараты допустимы при соблюдении дозировок и сроков обработки. Однако каждая страна устанавливает свои нормы безопасности.

Почему в некоторых странах Shine Muscat запрещён

Иногда партии винограда с высокими остатками регуляторов роста или пестицидов не допускают к продаже. Но, как отмечает Холод, это не означает, что сам сорт под запретом.

"В случаях, когда в ягодах выявляли повышенный процент остатков пестицидов, то товар не допускали в страну. При этом различия в практике контроля между странами возможны. Наши службы пока не находили нарушений, поэтому товар всё ещё на прилавках", — уточнил эксперт.

В России фитосанитарный контроль остаётся обязательным, и каждая партия винограда проходит проверку на соответствие санитарным нормам.

Советы шаг за шагом: как выбрать безопасный виноград

  1. Проверяйте документы. Покупатель вправе потребовать фитосанитарный сертификат и протокол лабораторных испытаний.

  2. Читайте этикетку. На упаковке должна быть маркировка на русском языке с указанием производителя и импортёра.

  3. Покупайте у проверенных продавцов. Крупные сети чаще работают с сертифицированными поставщиками.

  4. Обращайте внимание на внешний вид. Слишком блестящие ягоды могут быть покрыты воском — его легко смыть тёплой водой.

  5. Мойте тщательно. Замачивайте виноград 5-10 минут в тёплой воде, затем промойте — это поможет удалить поверхностные остатки веществ.

"Перед приёмом тщательно мойте виноград в тёплой проточной воде, можно замачивать его на 5-10 минут и промывать, чтобы убрать поверхностные остатки", — отметил Холод.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: покупать виноград без маркировки и сертификатов.
    Последствие: риск получить продукт с превышением норм пестицидов.
    Альтернатива: запрашивайте документы о происхождении и лабораторных проверках.

  • Ошибка: не мыть ягоды перед употреблением.
    Последствие: возможное попадание остатков химикатов в организм.
    Альтернатива: промывать под проточной водой, замачивать в слабом растворе соды или соли.

  • Ошибка: употреблять импортный виноград в больших количествах, особенно детям.
    Последствие: нагрузка на пищеварение и возможные аллергические реакции.
    Альтернатива: чередовать с сезонными локальными ягодами, выращенными в России.

Сравнение сортов: Shine Muscat и отечественные аналоги

Параметр Shine Muscat (Китай, Япония) Русский кишмиш, Аркадия (Россия)
Размер ягоды Крупный, до 10-12 г Средний, 4-6 г
Вкус Сладкий, мускатный Сладкий, нейтральный
Кожура Плотная, глянцевая Более тонкая
Цена за кг около 300 ₽ 120-180 ₽
Обработка Возможное применение регуляторов роста Минимальная химическая нагрузка

А что если отказаться от импортных ягод?

Переход на местные сорта винограда может быть выгоден не только для здоровья, но и для кошелька. В Подмосковье и южных регионах России активно развиваются тепличные хозяйства, предлагающие экологичные ягоды без стимуляторов роста. Они менее эффектны внешне, но ничуть не уступают по вкусу и пользе.

Кроме того, поддержка локальных производителей снижает зависимость рынка от импорта и повышает продовольственную безопасность.

Плюсы и минусы "пластикового" винограда

Плюсы Минусы
Крупные, красивые ягоды Возможное применение стимуляторов роста
Удобен для хранения и перевозки Высокая цена
Сладкий вкус, популярность у детей Сомнения в экологичности
Долгий срок хранения Меньше витаминов по сравнению с местными сортами

FAQ

Как отличить оригинальный Shine Muscat от подделки?
У оригинального винограда плотная кожура и сладкий аромат муската. На упаковке — маркировка на русском и английском языках, указание страны происхождения.

Можно ли есть такой виноград беременным?
Можно, но в умеренном количестве. Лучше отдавать предпочтение тщательно вымытым ягодам и проверенным поставщикам.

Почему его называют "пластиковым"?
Из-за идеально ровных, блестящих ягод и плотной кожуры, которые создают впечатление искусственности.

Как хранить Shine Muscat дома?
В холодильнике при температуре +2…+5 °C, не более недели.

Исторический контекст

Сорт Shine Muscat был выведен японскими агрономами в 2003 году и стал символом премиального фрукта в Азии. С 2015 года Китай начал активно экспортировать его в Европу и Россию. В 2020-х годах виноград стал хитом на азиатских рынках, а в России получил народное прозвище "пластиковый" за свою идеальную внешность. Сегодня он стал примером того, как агротехнологии могут изменять привычные представления о еде — и одновременно вызывать дискуссии о её естественности.

