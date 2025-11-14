Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
детский сад
детский сад
© Designed by Freepik is licensed under Public domain
Главная / Уральский федеральный округ
Андрей Власов Опубликована сегодня в 5:56

Скандал в детском саду — тюменский омбудсмен раскрыл ужасающие подробности

В Тюмени в частном детском саду воспитатели угрожали детям — омбудсмен Андрей Степанов

В Тюмени произошел инцидент, который привлек внимание местных властей. В частном детском саду "Маленькая страна" сотрудники угрожали детям и кричали на них. Этот факт был подтвержден омбудсменом по правам ребенка в Тюменской области Андреем Степановым, который сообщил об этом URA. RU.

Как власти будут разбираться в ситуации?

Андрей Степанов отметил, что по факту инцидента уже зарегистрировано обращение, и сейчас идет процесс определения дальнейших шагов для проверки происшествия.

"Мы уже зарегистрировали обращение по этому поводу. Сейчас с коллегами мы определяемся, каким образом будем отрабатывать эту историю", — рассказал Андрей Степанов.

Инициатором обращения не стали родители

Особое внимание омбудсмена привлекла ситуация, что в органы обратились не родители детей, а сторонняя женщина, которая разместила в социальных сетях видеозапись с инцидентом. Этот факт насторожил Андрея Степанова.

"К нам обратились не родители, а женщина, которая разместила в Сети видео с грубым обращением с детьми", — сообщил Андрей Степанов.

Что показал видеоролик?

Инцидент стал широко известен 13 ноября, когда в социальных сетях начал распространяться видеоролик, снятый тюменкой, которая пришла в детский сад на пробный рабочий день. Девушка была шокирована тем, как воспитатели обращаются с детьми: они угрожали малышам и насильно укладывали их спать.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

В Тюменском музее откроется выставка картин, написанных нефтью и пальцем — художница Альфея Мухаметова сегодня в 6:46
В Тюмени нефть и пальцы станут искусством: город ждет уникальная выставка из энергоресурсов

В Тюмени откроется уникальная выставка картин Альфеи Мухаметовой, написанных нефтью и пальцами. Экспозиция покажет сотни произведений художницы в различных техниках.

Читать полностью » В Перми с 6 по 12 ноября потратили почти 11,5 миллионов рублей на кино вчера в 4:46
Пермичане потратили почти 11,5 миллиона рублей на кино: что собирали в кассе самые популярные фильмы

В Перми за неделю на кино потратили почти 11,5 миллионов рублей. Какие фильмы стали самыми популярными и какие результаты у них на федеральном уровне?

Читать полностью » В ноябре Екатеринбуржцы могут отдохнуть в Санкт-Петербурге за 30 тысяч рублей на двоих вчера в 3:36
Смена обстановки по доступной цене: лучшие варианты для отпуска в ноябре

В ноябре 2025 года жители Екатеринбурга могут выбрать недорогие туры по России и за рубеж. Где можно отдохнуть и сколько это будет стоить?

Читать полностью » В Екатеринбурге начнут строить две новые школы с общей вместимостью 4 тысячи учеников вчера в 2:26
4 тысячи учеников, три спортзала и подкаст-студия: что ждет уральских школьников

В Екатеринбурге в ближайшие годы построят две новые школы для 4 тысяч учеников. Какие уникальные особенности будут у этих учебных заведений?

Читать полностью » Протоиерей Евгений Попиченко заявил, что женщина для мужчины — только жена или любовница вчера в 1:16
Екатеринбургский священник шокировал заявлением: дружбы между мужчиной и женщиной не существует

Протоиерей из Екатеринбурга заявил, что дружбы между мужчиной и женщиной не существует. Какие еще спорные заявления сделал священник?

Читать полностью » В Екатеринбурге МТС предупредил абонентов о возможных ограничениях интернета вчера в 0:26
Екатеринбург против интернета — кому стоит готовиться к сбоям и чего ожидать в ноябре

В Екатеринбурге временно ограничат мобильный интернет для пользователей МТС. Как это повлияет на работу сервисов и почему происходят такие меры?

Читать полностью » Ученые Урала создали технологию очистки промышленных стоков от мышьяка вчера в 0:03
Мышьяк не пройдет: уральская разработка поможет обезвредить промышленные отходы

Учёные УрО РАН разработали безопасную и недорогую технологию очистки промышленных стоков от мышьяка с помощью фотокатализаторов, работающих на солнечном свете.

Читать полностью » Артюх считает, что закон о запрете энергетиков в Свердловской области не имеет экономического расчета 12.11.2025 в 23:27
Энергетики запрещают, но власти начали передумывать — кто критикует новый запрет в Свердловской области

В Свердловской области утвердили закон о запрете продажи энергетиков в образовательных и спортивных учреждениях. Что об этом думают бизнес-омбудсмен и депутаты?

Читать полностью »

Новости
Садоводство
Правильный полив предотвращает гниение корней — агроном Ирина Соколова
Наука
Морские коньки используют мужские гормоны для утолщения тканей сумки при беременности — Аксель Мейер
Авто и мото
Mercedes-Benz представил новую модель S-Class с улучшенными характеристиками — FAVORIT MOTORS
Спорт и фитнес
Регулярные тренировки делают силуэт подтянутым — фитнес-инструктор Эрин Курдила
Еда
Салат Шуба без селёдки готовится с картофелем, морковью и яйцами — повар
Красота и здоровье
Доктор Быков: самолечение антибиотиками может вызвать антибиотикорезистентность
Авто и мото
Российские владельцы Toyota Camry и RAV4 сталкиваются с ранней ржавчиной кузова — опыт пользователей
Красота и здоровье
Пчелиная пыльца насыщает организм витаминами и поддерживает энергию даже при высокой нагрузке – Илья Соколов
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet