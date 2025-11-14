Скандал в детском саду — тюменский омбудсмен раскрыл ужасающие подробности

В Тюмени произошел инцидент, который привлек внимание местных властей. В частном детском саду "Маленькая страна" сотрудники угрожали детям и кричали на них. Этот факт был подтвержден омбудсменом по правам ребенка в Тюменской области Андреем Степановым, который сообщил об этом URA. RU.

Как власти будут разбираться в ситуации?

Андрей Степанов отметил, что по факту инцидента уже зарегистрировано обращение, и сейчас идет процесс определения дальнейших шагов для проверки происшествия.

"Мы уже зарегистрировали обращение по этому поводу. Сейчас с коллегами мы определяемся, каким образом будем отрабатывать эту историю", — рассказал Андрей Степанов.

Инициатором обращения не стали родители

Особое внимание омбудсмена привлекла ситуация, что в органы обратились не родители детей, а сторонняя женщина, которая разместила в социальных сетях видеозапись с инцидентом. Этот факт насторожил Андрея Степанова.

"К нам обратились не родители, а женщина, которая разместила в Сети видео с грубым обращением с детьми", — сообщил Андрей Степанов.

Что показал видеоролик?

Инцидент стал широко известен 13 ноября, когда в социальных сетях начал распространяться видеоролик, снятый тюменкой, которая пришла в детский сад на пробный рабочий день. Девушка была шокирована тем, как воспитатели обращаются с детьми: они угрожали малышам и насильно укладывали их спать.