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Шеремет: Запад не оставляет шансов на выживание нашей цивилизации
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  • Гапоненко Артём Дмитриевич
  • Опубликована сегодня в 0:58

Шеремет: Запад не оставляет шансов на выживание нашей цивилизации

Запад толкает мир к ядерному безумию, поставляя оружие Украине, заявил депутат Госдумы от Республики Крым Михаил Шеремет в беседе с ТАСС.

По его мнению, регулярные поставки всё более разрушительного и дальнобойного оружия режиму президента Украины Владимира Зеленского усугубляют ситуацию, не оставляя человечеству шансов на выживание.

Шеремет подчеркнул, что эти действия ведут к глобальной катастрофе.

Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в эфире телеканала CBS заявил о нанесении ударов американским оружием по территории России с разрешения президента Джо Байдена.

Фото:dvidshub.net/Senior Airman Katrina Heikkinen(Creative Commons CC0 License)

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