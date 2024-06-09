Запад толкает мир к ядерному безумию, поставляя оружие Украине, заявил депутат Госдумы от Республики Крым Михаил Шеремет в беседе с ТАСС.

По его мнению, регулярные поставки всё более разрушительного и дальнобойного оружия режиму президента Украины Владимира Зеленского усугубляют ситуацию, не оставляя человечеству шансов на выживание.

Шеремет подчеркнул, что эти действия ведут к глобальной катастрофе.

Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в эфире телеканала CBS заявил о нанесении ударов американским оружием по территории России с разрешения президента Джо Байдена.

Фото:dvidshub.net/Senior Airman Katrina Heikkinen(Creative Commons CC0 License)