Запад толкает мир к ядерному безумию, поставляя оружие Украине, заявил депутат Госдумы от Республики Крым Михаил Шеремет в беседе с ТАСС.
По его мнению, регулярные поставки всё более разрушительного и дальнобойного оружия режиму президента Украины Владимира Зеленского усугубляют ситуацию, не оставляя человечеству шансов на выживание.
Шеремет подчеркнул, что эти действия ведут к глобальной катастрофе.
Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в эфире телеканала CBS заявил о нанесении ударов американским оружием по территории России с разрешения президента Джо Байдена.
Фото:dvidshub.net/Senior Airman Katrina Heikkinen(Creative Commons CC0 License)
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